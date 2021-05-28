Ей вымостят тротуары на нескольких улицах столицы Забайкалья
В столице Забайкалья в этом году при ремонте дорог принято решение сделать покрытие тротуаров не только из асфальтобетона, но и выложить плиткой. Об этом во время пресс-конференции рассказал и.о. руководителя регионального министерства строительства Сергей Кривощеков.
- Городская администрация согласовала рисунок и цвет плитки, сейчас её уже уложили на улице Угданской. Такое решение принято потому, что у плитка сохраняет свои эксплуатационные качества на протяжении многих лет. Кроме того, при необходимости её легче менять при частичном ремонте или при обслуживании коммуникаций, - пояснил Сергей Кривощеков.
Он отметил, что плиткой вымостят тротуары по обеим сторонам улицы Полины Осипенко от Анохина до Бабушкина, а также улицы Чкалова, Кочеткова, Кастринскую и другие. Всего в этом году в краевой столице по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 15 участков улиц общей протяжённостью свыше 25 километров дорог. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
Чита начинает переходить от асфальтобетона к плитке
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ей вымостят тротуары на нескольких улицах столицы Забайкалья
Дополнительно включены территории в районе Плишкинского леса и водоохраной зоны Ершовского водозабора
Пациентами нового медицинского учреждения станут жители микрорайонов Солдатский и Исток
Посещение страны разрешат иностранным гражданам, прошедшим вакцинацию
С его экспозициями ознакомились более 12 тысяч человек
«Ново-Сибирский транзит» назвал победителей
Режиссёром ленты «Князь» стала актриса Александра Яковлева
Серебряные награды турнира выиграли Максим Шоргоев и Константин Юрлов
Светлана Гомбоева выиграла на соревнованиях две медали
В Иркутской области прошло обсуждение плана мероприятий, посвящённых 100-летию дипломатических отношений между Россией и Монголией
Жители Тобольской с удивлением узнали, что их дома признали аварийными
Пётр Мордовской дал важные поручения по поводу открытия детских лагерей
Владелец дома-памятника не принял никаких мер по его сохранению
Коронавирус вновь внёс свои коррективы
Змеи в сезон размножения ведут себя активно