Чита начинает переходить от асфальтобетона к плитке

Общество, Фото: пресс-служба минстроя Забайкальского края

Ей вымостят тротуары на нескольких улицах столицы Забайкалья



В столице Забайкалья в этом году при ремонте дорог принято решение сделать покрытие тротуаров не только из асфальтобетона, но и выложить плиткой. Об этом во время пресс-конференции рассказал и.о. руководителя регионального министерства строительства Сергей Кривощеков.



- Городская администрация согласовала рисунок и цвет плитки, сейчас её уже уложили на улице Угданской. Такое решение принято потому, что у плитка сохраняет свои эксплуатационные качества на протяжении многих лет. Кроме того, при необходимости её легче менять при частичном ремонте или при обслуживании коммуникаций, - пояснил Сергей Кривощеков.



Он отметил, что плиткой вымостят тротуары по обеим сторонам улицы Полины Осипенко от Анохина до Бабушкина, а также улицы Чкалова, Кочеткова, Кастринскую и другие. Всего в этом году в краевой столице по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 15 участков улиц общей протяжённостью свыше 25 километров дорог. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

