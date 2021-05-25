В Улан-Удэ раскрыли убийство парня, истекшего кровью на улице

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 мая днём на молодого человека напали с ножом в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Шокирующее видео появилось в социальной сети.
Раненый истекал кровью, лёжа на земле. Его друг, глотая слёзы, пытался помочь, подняв ноги раненому. На помощь бросился прохожий – он руками зажимал рану на шее, из которой хлестала кровь.
Позже приехали медики, но, к сожалению, ночью парень скончался в больнице.
Убийца пустился в бега. Сегодня стало известно о его задержании. Подозреваемым оказался 36-летний приятель покойного молодого человека.
- В ходе проведённого допроса он дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы, а также показал тайник, где находилось орудие преступления и его окровавленная одежда. На основании собранных доказательств мужчине уже предъявлено обвинение, - сообщили сегодня в СУ СК РФ по Бурятии.
По данным следствия, 13 мая возле увеселительного заведения на улице Гагарина приятели поссорились. Обвиняемый мужчина, который был пьян, ударил ножом в шею знакомого, после чего скрылся.
1,5 недели недель обвиняемый скрывался в пустующем доме своего знакомого в микрорайоне Забайкальский.
- В ходе проводимых следственно-оперативных мероприятий удалось выйти на след злоумышленника и задержать его. Задержание производилось сотрудниками уголовного розыска полиции при содействии бойцов ОМОН управления Росгвардии по Республике Бурятия, - отметили в следственном управлении.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Убитому молодому человеку было всего 22 года.