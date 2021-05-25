В Улан-Удэ раскрыли убийство парня, истекшего кровью на улице

Раненый истекал кровью, лёжа на земле. Его друг, глотая слёзы, пытался помочь, подняв ноги раненому. На помощь бросился прохожий – он руками зажимал рану на шее, из которой хлестала кровь.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.







Убитому молодому человеку было всего 22 года.



По данным следствия, 13 мая возле увеселительного заведения на улице Гагарина приятели поссорились. Обвиняемый мужчина, который был пьян, ударил ножом в шею знакомого, после чего скрылся.1,5 недели недель обвиняемый скрывался в пустующем доме своего знакомого в микрорайоне Забайкальский.- В ходе проводимых следственно-оперативных мероприятий удалось выйти на след злоумышленника и задержать его. Задержание производилось сотрудниками уголовного розыска полиции при содействии бойцов ОМОН управления Росгвардии по Республике Бурятия, - отметили в следственном управлении.