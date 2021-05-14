В Улан-Удэ парень истёк кровью на улице и умер

На помощь бросился прохожий – он руками зажимал рану на шее, из которой хлестала кровь. Мужчина предположил, что у пострадавшего задета артерия.







«Байкал-Daily» выяснил, что парень не выжил. Он умер в больнице этой ночью.







По некоторой информации, подозреваемый в убийстве молодого человека задержан сегодня.



Накануне днём в Железнодорожном районе Улан-Удэ напали на молодого человека. Шокирующее видео появилось в социальной сети. Пользователи отмечают, что инцидент произошёл около бани. Предположительно, парень получил ножевое ранение.Он истекал кровью, лёжа на земле. Его друг, глотая слёзы, пытался помочь, подняв ноги раненому.- Успокойся, братуха, успокойся! – утешал друг парня, когда он начинал стонать.Вокруг собрались и другие неравнодушные. Они вызвали скорую помощь и оставались на месте до её прибытия. «Сколько можно ждать?» - говорила переживающая за молодого человека женщина.В СУ СКР по Бурятии обещали прокомментировать произошедшее позже.