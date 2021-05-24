Председатель Общественной палаты Иркутска найден мёртвым

Некоторые СМИ сообщают о самоубийстве Юрия Коренева



23 мая на 66-м году ушёл из жизни председатель Общественной палаты Иркутска, ресторатор Юрий Коренев.



Издание «Альтаир» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает о том, что по предварительной версии, Коренев покончил жизнь самоубийством.



Один из иркутских журналистов написал на своей странице Facebook по поводу смерти Юрий Коренева: «Депрессия — страшная болезнь, лечить её необходимо у специалистов, и важно не опоздать». В комментариях под постом он отметил, что у тех, кто часто общался с бизнесменом, не было ощущения, что «всё плохо».



Мэр Иркутска Руслан Болотов выразил соболезнование родным, близким и коллегам Юрия Коренева.



– Активная жизненная позиция, результативная работа по сохранению архитектурной самобытности областного центра снискали Юрию Евгеньевичу заслуженное уважение коллег и жителей города. Юрий Коренев стоял у истоков создания в Иркутске Общественной палаты, был председателем шестого созыва. Большое внимание Юрий Евгеньевич уделял защите прав и интересов предпринимательского сообщества областного центра, всегда способствовал выстраиванию конструктивного диалога бизнеса и власти. Уход из жизни такого яркого, деятельного человека - большая утрата для общественности города, огромное горе для родных и близких, – отметил в своём соболезновании глава города.



Юрий Коренев был иркутским предпринимателем, руководителем нескольких предприятий общественного питания, генеральным директором ООО «Турбаза Прибайкальская».



С 2008 года входил в состав Общественной палаты Иркутска всех шести созывов. Возглавлял Байкальское сообщество бизнес-ангелов, инвестируя часть собственных средств на инновационные и стартаповые бизнес-проекты. Также возглавлял ассоциацию рестораторов Иркутска и совет по развитию туризма при губернаторе Иркутской области.



С 2010 года постоянный участник ярмарки общественных инициатив в Иркутске. Юрий Коренев неоднократно поддерживал проект «Развитие адаптивного, детского и любительского конного спорта в городе Иркутске». К 350-летию города Коренев обустроил в одном из дворов спортивную площадку.





