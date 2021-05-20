Дети посоревнуются в знании бурятского языка
С 26 по 30 мая в Бурятии пройдёт турнир «Номто» по бурятскому языку для детей дошкольного возраста. Для участия необходимо обратиться в детский сад или подать заявку в управление образования до 20 мая.
Турнирные задания представляют собой интерактивные задания, которые можно выполнить с компьютера, планшета или смартфона в дистанционном формате. Организаторы подготовили не только задания, но и обучающие видеоролики, просмотрев которые дети в увлекательной игровой форме запомнят слова и фразы, что позволит им легко справиться с заданиями.
График проведения турнира «Номто»
26 мая - Баргузинский, Баунтовский, Бичурский, Джидинский, Еравнинский, Заиграевский районы.
27 мая – Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский районы.
28 мая – Курумканский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Окинский, Прибайкальский, Селенгинский, Тункинский, Хоринский районы.
29 мая – Улан-Удэ
30 мая – Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутской области.
Продолжительность выполнения заданий – без ограничения, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии для дошкольников проведут турнир «Номто»
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