Баскетболисты из Бурятии победили на чемпионате Иркутской области

Общество, Фото: федерация баскетбола РБ

Следующим этапом для команды станет финал Сибирского федерального округа



16 мая завершился чемпионат межрегиональной любительской баскетбольной лиги Иркутской области по баскетболу. Бурятию на соревновании представлял баскетбольный клуб «Лара».



В финальном матче «Лара» сумела обыграть команду «Премьер-Энерго» со счётом 62:68. За четыре года участия в этом турнире это лучший результат спортсменов республики. Самым ценным игроком турнира признан Владимир Чириков.



9 июня баскетбольный клуб «Лара» отправится в Новосибирск на финал Сибирского федерального округа межрегиональной любительской баскетбольной лиги (МЛБЛ). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.

