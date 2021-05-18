Следующим этапом для команды станет финал Сибирского федерального округа
16 мая завершился чемпионат межрегиональной любительской баскетбольной лиги Иркутской области по баскетболу. Бурятию на соревновании представлял баскетбольный клуб «Лара».
В финальном матче «Лара» сумела обыграть команду «Премьер-Энерго» со счётом 62:68. За четыре года участия в этом турнире это лучший результат спортсменов республики. Самым ценным игроком турнира признан Владимир Чириков.
9 июня баскетбольный клуб «Лара» отправится в Новосибирск на финал Сибирского федерального округа межрегиональной любительской баскетбольной лиги (МЛБЛ). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
Баскетболисты из Бурятии победили на чемпионате Иркутской области
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