Два представителя республики получили приз за лучшую технику
На прошлой неделе в Иркутске завершились чемпионат и первенство города по джиу-джитсу. Около 150 спортсменов из Иркутска, Усолья-Сибирского, Ангарска, Читы и Улан-Удэ боролись за медали соревнований, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Успешно выступила на турнире команда Бурятии. По итогам соревнований «золото» чемпионата завоевал Дмитрий Шиханов, «серебро» выиграл Илья Уваров.
Победителями и призёрами первенства стали:
Первое место - Егор Лютаев;
Первое место - Михаил Сараев;
Первое место - Эльдар Ертуханов;
Первое место - Слава Толстихин;
Первое место - Константин Корнеев;
Первое место - Артём Чурсин;
Первое место - Дамир Зайганов;
Первое место - Лиза Халматова;
Второе место - Доржик Бальхеев;
Второе место - Витя Мантатов;
Второе место - Майдар Бальчиндоржиев;
Второе место - Алдар Дамбиев;
Второе место - Аян Батуев;
Второе место - Слава Амшеев;
Третье место - Доржи Данзанов;
Третье место - Влад Карабан;
Третье место - Илья Калинин.
- Организаторы отметили высокий уровень бурятской команды и развитый технический арсенал. Наши спортсмены хорошо отборолись, а маленькие получили опыт в фестивале. Два спортсмена получили приз за лучшую технику, - отметили в федерации джиу-джитсу Бурятии.
Спортсмены Бурятии завоевали в Иркутске 19 медалей по джиу-джитсу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спортсмены победили в категориях «Взрослые+молодёжь» и «Юниоры-2»
Подводная лодка Тихоокеанского флота отработала торпедную атаку субмарины условного противника
Оздоровительный сезон этого года будет посвящён 355-летию со Дня основания города
Следующим этапом для команды станет финал Сибирского федерального округа
Тимур Тучинов получил премию в номинации «Что наша жизнь? Борьба»
В УФСИН подвели итоги конкурса «Пасхальное яйцо»
Два представителя республики получили приз за лучшую технику
В копилке команды республики 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые награды
Были отобраны заявки Геннадия Башкуева, Михаила Овчарова, Александра Рюнтю и Ларисы Санжиевой
В состав Забайкальского нацпарка включат Катунь, Курбулик и Монахово
Коллектив приглашён к отбору на фестиваль «Славянский базар»
Одного медведя и вовсе заметили вблизи Максимихи
Туристы, фотографирующиеся вплотную к уникальным деревьям, уничтожают их
Сотрудники ГИБДД будут работать на нескольких пешеходных переходах основных магистралей
Во время испытаний теплосетей обнаружили множество повреждений