Спортсмены Бурятии завоевали в Иркутске 19 медалей по джиу-джитсу

Общество, Фото: федерация джиу-джитсу РБ

Два представителя республики получили приз за лучшую технику



На прошлой неделе в Иркутске завершились чемпионат и первенство города по джиу-джитсу. Около 150 спортсменов из Иркутска, Усолья-Сибирского, Ангарска, Читы и Улан-Удэ боролись за медали соревнований, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



Успешно выступила на турнире команда Бурятии. По итогам соревнований «золото» чемпионата завоевал Дмитрий Шиханов, «серебро» выиграл Илья Уваров.



Победителями и призёрами первенства стали:

Первое место - Егор Лютаев;

Первое место - Михаил Сараев;

Первое место - Эльдар Ертуханов;

Первое место - Слава Толстихин;

Первое место - Константин Корнеев;

Первое место - Артём Чурсин;

Первое место - Дамир Зайганов;

Первое место - Лиза Халматова;

Второе место - Доржик Бальхеев;

Второе место - Витя Мантатов;

Второе место - Майдар Бальчиндоржиев;

Второе место - Алдар Дамбиев;

Второе место - Аян Батуев;

Второе место - Слава Амшеев;

Третье место - Доржи Данзанов;

Третье место - Влад Карабан;

Третье место - Илья Калинин.



- Организаторы отметили высокий уровень бурятской команды и развитый технический арсенал. Наши спортсмены хорошо отборолись, а маленькие получили опыт в фестивале. Два спортсмена получили приз за лучшую технику, - отметили в федерации джиу-джитсу Бурятии.

