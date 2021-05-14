Стилист, шоумен, певец Сергей Зверев снимет клип на гимн Бурятии. Основная часть съёмок пройдёт на Байкале.
- Сегодня у нас был очень интересный, насыщенный день, хочу вас познакомить с режиссёром нашего нового клипа на гимн Бурятии – Дмитрий, который будет и режиссёром, и оператором. И монтаж, и звук, и свет – всё на нём, - представил Зверев режиссёра Дмитрия Ефремова во время прямого эфира в Instagram.
- Вы знаете, что такое гимн Бурятии? Это большая ответственность, очень долго думали, искали, сегодня мы долго обсуждали, - добавил суперзвезда.
Для съёмок музыкального ролика требуются люди, которые сыграют главных героев.
- Нам нужна большая машина, потому что мы будем снимать на Байкале. Предстоит выезд на Байкал, если у кого-то есть возможность помочь нам, нам нужна машина, может быть, и не одна – может, это будут две машины. Давайте - уже с миру по нитке - всей Бурятией этот клип снимем, потому что я считаю: не все за деньги покупается и продаётся. Идея клипа интересная, не можем сейчас рассказывать. Съемки будут в воскресенье, самая базовая съёмка будет на фоне Байкала, - продолжил Сергей Зверев.
Если жители Бурятии хотят помочь в съёмках клипа, то они могут написать шоумену в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Зверев исполнил гимн Бурятии во время празднования Дня Победы в селе Горячинск Прибайкальского района. Большинство пользователей поставили высокую оценку исполнению гимна. Многие даже не поверили, что это вживую пел сам Зверев.
В Бурятию Зверев прилетел в конце апреля.