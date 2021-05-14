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Сергей Зверев снимет клип на гимн Бурятии

Сергей Зверев снимет клип на гимн Бурятии
Общество, 
Большая часть съёмок пройдёт на Байкале

Стилист, шоумен, певец Сергей Зверев снимет клип на гимн Бурятии. Основная часть съёмок пройдёт на Байкале.

- Сегодня у нас был очень интересный, насыщенный день, хочу вас познакомить с режиссёром нашего нового клипа на гимн Бурятии – Дмитрий, который будет и режиссёром, и оператором. И монтаж, и звук, и свет – всё на нём, - представил Зверев режиссёра Дмитрия Ефремова во время прямого эфира в Instagram.

- Вы знаете, что такое гимн Бурятии? Это большая ответственность, очень долго думали, искали, сегодня мы долго обсуждали, - добавил суперзвезда.

Для съёмок музыкального ролика требуются люди, которые сыграют главных героев.

- Нам нужна большая машина, потому что мы будем снимать на Байкале. Предстоит выезд на Байкал, если у кого-то есть возможность помочь нам, нам нужна машина, может быть, и не одна – может, это будут две машины. Давайте - уже с миру по нитке - всей Бурятией этот клип снимем, потому что я считаю: не все за деньги покупается и продаётся. Идея клипа интересная, не можем сейчас рассказывать. Съемки будут в воскресенье, самая базовая съёмка будет на фоне Байкала, - продолжил Сергей Зверев.

Если жители Бурятии хотят помочь в съёмках клипа, то они могут написать шоумену в соцсети.

Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Зверев исполнил гимн Бурятии во время празднования Дня Победы в селе Горячинск Прибайкальского района. Большинство пользователей поставили высокую оценку исполнению гимна. Многие даже не поверили, что это вживую пел сам Зверев.


В Бурятию Зверев прилетел в конце апреля.
клип гимн Бурятии Сергей Зверев
 
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