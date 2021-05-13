Соревнования по боксу проводились среди девушек 15-16 лет и девочек 13-14 лет
Спортсменки Иркутской области выиграли серебряную и бронзовую медали на первенстве России по боксу среди девушек 15-16 лет и девочек 13-14 лет, которое 9 мая завершилось в Ульяновске. Всего до соревнований были допущены 365 представительниц из 60 регионов страны, из них в возрастной категории 13-14 лет – 180 спортсменок, среди девушек 15-16 лет за медали боролись 185 спортсменок.
Среди девочек 13-14 лет Арина Прокаева из Усть-Илимска завоевала серебряную медаль в весовой категории до 64 кг. Она тренируется у Бориса и Артёма Насртдиновых.
Софья Пласкеева из Железногорска-Илимского стала бронзовым призёром в весовой категории до 66 кг среди девушек 15-16 лет. Тренером спортсменки является Александр Ступин, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Боксаны из Иркутской области выиграли медали первенства России
Общество, Фото:
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