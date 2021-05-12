Надземные пешеходные переходы появятся в местах интенсивного движения
На федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Иволгинском районе Бурятии построят ещё два надземных пешеходных перехода. Работы по возведению объектов завершат в течение 2021 года, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Надземный модульный пешеходный переход появится на 456-м км федеральной трассы в Суже Иволгинского района рядом со школой. В настоящее время здесь обустроена стройплощадка. Интенсивность движения на данном участке составляет более 12 тысяч автомобилей в сутки. Ввод объекта запланирован на июль.
Строительство ещё одного надземного перехода планируется в этом году на 443-м км Р-258 «Байкал» в Сотниково в районе стационарного пункта весового контроля. На этом участке ведётся интенсивная жилая застройка, из-за чего резко увеличилось количество пешеходов. Кроме того, в перспективе рядом с этим участком трассы запланировано строительство средней школы. Переход сдадут в сентябре.
Решение о необходимости строительства принималось совместно с органами местного самоуправления и управлением ГИБДД.
Сейчас на трассе «Байкал» есть два надземных перехода – в Поселье и Солдатском в Улан-Удэ.
На трассе в пригороде Улан-Удэ построят два надземных перехода
Общество, Фото:
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