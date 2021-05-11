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Оксана Домнина и Роман Костомаров выступили в Улан-Удэ

Оксана Домнина и Роман Костомаров выступили в Улан-Удэ
Общество,  Фото:ice_metr
Выступление знаменитых фигуристов проходило на закрытом мероприятии

На ледовой арене IceМЕТР в Улан-Удэ впервые выступили звёзды фигурного катания Роман Костомаров и Оксана Домнина. Выступление состоялось в канун празднования Дня Победы.

Представители ледовой арены сообщили, что фигуристы «растопили не только лёд, но и сердце каждого, подарив завораживающее, невероятно чувственное и красивое выступление, наполненное нежностью, любовью и страстью».

- Талант, мастерство, отточенность движений, гармония… Вы украшение всего фигурного катания и теперь мы с гордостью можем сказать: вы стали главным украшение нашего льда! – говорится в сообщении IceМЕТР.


Оксана Домнина и Роман Костомаров провели мастер-класс для юных фигуристов федерации фигурного катания Бурятии и клуба фигурного катания «Сияние».

Также дети смогли пообщаться с Оксаной Домниной и Романом Костомаровым, сделали совместные фотографии на память и получили автографы. По словам организаторов, дети почувствовали себя настоящими звёздами, работающими в паре с профессионалами мирового уровня.

Фотографии и видео с выступления фигуристов опубликованы в аккаунте ледовой арены в Instagram. В комментариях они пояснили, что о мероприятии не сообщали заранее, поскольку оно было закрытым: «Репетиция, так сказать, в следующий раз, обязательно повторим, но уже с гостям».

Подписчики остались восхищены увиденным: «Здорово!», «Спасибо за возможность увидеть Олимпийских чемпионов», «Спасибо спортсменам, что приехали. Жаль, что пустые трибуны, многие пришли бы, если б знали».

Справка:

Роман Костомаров и Оксана Домнина муж и жена.

Роман выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Он олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при.

Оксана Домнина выступала в танцах на льду с Максимом Шабалиным. На Олимпиаде 2010 года они завоевали бронзовую медаль. В 2009 году стали чемпионами мира. Также в копилке Домниной звание двукратной чемпионки Европы 2008 и 2010, победительницы серии Гран-При 2007 года.


спорт фигурное катание
 
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