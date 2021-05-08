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9 мая в Улан-Удэ состоится военный салют

9 мая в Улан-Удэ состоится военный салют
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Военный салют пройдёт на острове Комсомольский

9 мая в 22:00 на острове Комсомольский в Улан-Удэ состоится праздничный салют, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Салют будет проведён 30 залпами с темпом в 15 секунд. Разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В небо будет запущено более 300 фейерверочных зарядов. Жители Улан-Удэ смогут увидеть порядка десяти видов: в частности, «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Солнце», «Пламенный», «Вега-1, -2, -4», «Небо».

Заряды представлены в семи цветовых гаммах: серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый.
 

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салют День Победы
 
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