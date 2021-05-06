Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Находясь на маршруте патрулирования в Иркутске, инспекторы ДПС заметили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
Полицейские, включив проблесковые маяки, проследовали за нарушителем. Водитель, увидев преследователей, попытался скрыться, увеличив скорость. На своём пути лихач совершал опасные манёвры, проехал на запрещающий сигнал светофора, задел движущийся в попутном направлении автомобиль и игнорировал неоднократные законные требования об остановке.
В результате иномарка всё же была остановлена на улице Ржанова. За рулём оказался 31-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде и с 2017 года лишён водительских прав. Процедура медицинского освидетельствования показала состояние опьянения у автомобилиста.
В отношении лихача составлены административные материалы: за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения; невыполнение обязанностей в связи с ДТП; выезд на встречную полосу; управление транспортом без ОСАГО, а также без водительского удостоверения; проезд на красный сигнал светофора.
За неповиновение законному требованию сотрудника полиции нарушитель привлечён к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ. Судом ему назначено наказание в виде ареста сроком на трое суток.
Кроме того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя уголовного дела.
Машина лихача помещена на штрафстоянку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Трое суток ареста назначено пьяному лихачу в Иркутске
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