Депутаты горсовета Улан-Удэ участвовали в велопробеге «Звезда Победы»





















- Наши ветераны и старожилы хорошо помнят страшные годы войны, зверства и бесчинства тех лет. Поэтому наш долг передавать эту память подрастающему поколению и бережно хранить такой хрупкий мир, - рассказал «Байкал-Daily» участник велопробега.Велосипедисты стартовали в 10 часов утра с четырёх точек города: площади Славы, Мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны, бюста героя Советского Союза Владимира Борсоева и места основания Улан-Удэ. Финишировали участники на Мемориале Победы.- Вы поймите, что войну победили не просто так, её победило здоровье нации и духовная составляющая. Это позволило нашим дедам и прадедам одержать эту огромную победу. Эти ребята дают возможность объединения силы, здоровья, заниматься физической культурой и развиваться, - отметил заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета Анатолий Белоусов.После окончания велопробега участники и гости почтили память погибших минутой молчания и возложили цвети к Мемориалу.