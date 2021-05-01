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Депутаты горсовета Улан-Удэ участвовали в велопробеге «Звезда Победы»

Депутаты горсовета Улан-Удэ участвовали в велопробеге «Звезда Победы»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Велопробег собрал 355 участников

В дождливый субботний день, 1 мая, в столице Бурятии прошёл десятый велопробег «Звезда Победы». Он был посвящён 76-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.

В велопробеге приняли участие 355 человек – школьники, студенты, трудовые коллективы и просто активные горожане. Такое количество участников не случайно – именно столько в 2021 году исполняется городу Улан-Удэ.
 


- Наши ветераны и старожилы хорошо помнят страшные годы войны, зверства и бесчинства тех лет. Поэтому наш долг передавать эту память подрастающему поколению и бережно хранить такой хрупкий мир, - рассказал «Байкал-Daily» участник велопробега.

Велосипедисты стартовали в 10 часов утра с четырёх точек города: площади Славы, Мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны, бюста героя Советского Союза Владимира Борсоева и места основания Улан-Удэ. Финишировали участники на Мемориале Победы.

- Вы поймите, что войну победили не просто так, её победило здоровье нации и духовная составляющая. Это позволило нашим дедам и прадедам одержать эту огромную победу. Эти ребята дают возможность объединения силы, здоровья, заниматься физической культурой и развиваться, - отметил заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета Анатолий Белоусов.

После окончания велопробега участники и гости почтили память погибших минутой молчания и возложили цвети к Мемориалу.





ГорсоветУУ 9 мая
 
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