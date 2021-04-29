В Москве завершились съёмки фильма-предсказания Ая-Ганги Улзытуевой

В Москве завершились съёмки эпизодов короткометражного художественного фильма сценариста и режиссёра Ая-Ганги Улзытуевой «Здесь никого нет» (6+). Режиссёр – ученица мэтров отечественного кинематографа Владимира Хотиненко, Павла Финна и Владимира Фенченко.
Ещё летом прошлого года ведущий российский портал для специалистов кино, радио и телевидения Tvkinoradio.ru включил дебютную работу Ая-Ганги Улзытуевой в число самых ожидаемых 18 проектов молодых режиссёров российского кино. Съёмки фильма проходили в Москве, Екатеринбурге, Улан-Удэ, сёлах Бороголи Хилгана Баргузинского района Бурятии.
- Дебютная работа Ая-Ганги Улзытуевой может стать фильмом-предсказанием утраты гармонии бытия, понятной каждому человеку, но её острота будет преследовать нас, переживаться нами в новом мире, охваченном пандемией опасной болезни, - отмечают создатели.
В главной роли актёр театра и кино Никита Юранов. Оператор-постановщик Антон Дорошенков. Художник-постановщик Агафья Брель. Генеральный продюсер Дари Саханова.
«Байкал-Daily» получил комментарии сценариста и режиссёра Ая-Ганги Улзытуевой и Дари Сахановой.
- Этот путь в гору был нелёгким испытанием для нас всех. Ситуация с пандемией задержала нас ровно на год. Но наконец, мы это сделали. Спасибо моему продюсеру Дари Сахановой и её родителям - Зоригто Ивановичу Саханову и Сэсэг Баторовне. Вместе мы не опустили руки и успешно завершили съёмочный период в Москве и Екатеринбурге. Также благодарю всех, кто помогал нам в съёмках в Бурятии и в целом. Спасибо моей команде, которая прошла со мной огонь и воду. Но до финала ещё не близко – теперь период пост-продакшна: монтаж, цветокоррекция, звук, - сказала сценарист и режиссёр Ая-Ганга Улзытуева.
- Я сейчас в Барселоне. Съёмки нашего фильма завершились. Впереди пост-продакшн. К сожалению, не смогла присутствовать на завершающих съёмках из-за задержки с продлением учебной визы. Благодарна моей маме Сэсэг Баторовне. Она важная опора в моей жизни. Было сложно с графиком и локациями из-за эпидемиологических ограничений. Но мы всё преодолели, - прокомментировала генеральный продюсер Дари Саханова.
Как сообщал «Байкал-Daily», съёмки фильма начались в 2019 году в Баргузинском районе. Летом 2020 года команда приступила к московской части съёмок фильма «Здесь никого нет».