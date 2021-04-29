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Фигуристы Бурятии завоевали 12 медалей в Иркутске

Фигуристы Бурятии завоевали 12 медалей в Иркутске
Общество,  Фото:pixabay.com
19 юных спортсменов представляли республику на соревнованиях

26 апреля в Иркутске прошли соревнования по фигурному катанию «Звонкий лёд». В турнире приняли участие 90 спортсменов из Улан-Удэ, Иркутска, Томска и Читы. Возраст самого младшего участника составил четыре года.

Команду Бурятии представляли 19 спортсменов федерации фигурного катания Бурятии. По итогам соревнований юные фигуристы республики завоевали 12 медалей. Первое место выиграли Артур Минчев, Валерия Лещенко, Кира Харабара и Кира Мартынова. Второе место заняли Сарюна Санжиева, Сарюна Батуева, Злата Петрушенко и Пётр Кобзев. Третье место досталось Есении Сабировой, Элине Викторовой, Еве Хохловой и Карине Гркигян. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
фигурное катание Бурятия спорт Иркутск
 
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