«Экодесант» очистит посёлки Байкальского региона

Акция пройдёт в Кабанском районе Бурятии и Ольхонском районе Иркутской области
В Бурятии и Иркутской области стартует новый проект «Экодесант». Это серия акций для жителей посёлков Байкальского региона, которая включает в себя обучающие лекции на тему экологического просвещения, а также сбор и вывоз вторичного сырья на дальнейшую переработку. Цель – сокращение несанкционированных мусорных свалок на берегах Байкала.
В течение года запланированы специальные выезды рабочей группы, первый состоится через месяц – в конце мая команда организаторов и волонтёров отправится в Ольхонский район Иркутской области. Каждый житель посёлков-участников «Экодесанта» уже сейчас может начать сортировать отходы на фракции (макулатура, стекло, пластик, металл) и подарить им вторую жизнь. В рамках проекта дополнительно пройдёт конкурс по сбору вторсырья и будут разыграны ценные призы среди участников.
Места проведения «Экодесанта» в 2021 году:
- поселки Оймур, Дубинино, Дулан, Новый Энхэлук и село Сухая Кабанского района Бурятии;
- посёлки Бугульдейка, Таловка, Сарма, Шара-Тогот, Сахюрта, Куркуты, Куреть, Косая Степь Ольхонского района Иркутской области.
- Идея «Экодесанта» появилась в ноябре прошлого года. При разработке проекта мы думали о том, что в основном наши силы направлены на прямое устранение несанкционированных свалок, то есть уборку на территории побережья Байкала, а это не всегда эффективно – говорит Надежда Николаева, руководитель экологической общественной организации «Мой Байкал». – Поэтому было решено заняться не только последствиями, но и причинами неблагоприятной экологической обстановки на Байкале, а именно отсутствием экологического просвещения населения, сбором и вывозом вторичного сырья на переработку.
Также под эгидой «Экодесанта» пройдут две форсайт-сессии «Десант позитивных изменений» для местных активистов и представителей администрации. Это позволит на разных уровнях проработать существующие проблемы. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
«Экодесант» очистит посёлки Байкальского региона
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