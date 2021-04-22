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В Улан-Удэ во дворах ветеранов выступят «фронтовые бригады»

В Улан-Удэ во дворах ветеранов выступят «фронтовые бригады»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнцы смогут наблюдать за выступлениями с окон и балконов

7 мая в Улан-Удэ пройдёт всероссийская акция «Фронтовые бригады». В 16 дворах, где живут ветераны, пройдут праздничные концерты (0+). Выступления творческих коллективов и учреждений культуры Улан-Удэ можно будет посмотреть или послушать из окон, балконов и вместе со всеми соседями поздравить героев войны.

Фронтовые бригады начали создаваться буквально с первых дней войны. Общее число их участников, по приблизительным подсчётам, насчитывало свыше 40 тысяч. В это число входили академические музыканты, солисты музыкальных театров, актеры и даже цирковые артисты. Концерты фронтовых бригад называли «душевными боеприпасами фронту».

Небольшие концерты муниципального духового оркестра, КДЦ «Рассвет», Театра народной музыки и танца «Забава», КДЦ «Заречный», КДЦ «Забайкальский», ДК Вагжанова, Центра культуры и досуга г. Улан-Удэ, Городского культурного центра, сводной Детских школ искусств пройдут во дворах по улицам Димитрова, 4а, Чкалова, 12, Ю. Коммунара, 6, Калашникова, 11 «б», Проспекте Победы, 11, ул. Ранжурова, 3 и др.

В рамках празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне муниципальными учреждениями культуры запланировано более 40 мероприятий. Они будут проведены в онлайн и офлайн режиме. Традиционно пройдут торжественные митинги в отдаленных микрорайонах. Во всех домах культуры запланированы праздничные концертные программы и тематические мероприятия, сообщили в администрации города.

Как сообщал «Байкал-Daily», «фронтовые бригады» поздравляли ветеранов под окнами их квартир и в прошлом году, когда из-за антиковидных ограничений отменили массовые мероприятия.


ветераны ВОВ День Победы
 
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