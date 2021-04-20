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21 апреля в Улан-Удэ перекроют площадь Советов

21 апреля в Улан-Удэ перекроют площадь Советов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В мэрии заверяют, что на главной площади города будут бороться с клещами

В среду, 21 апреля, в Улан-Удэ на несколько часов перекроют площадь Советов. Открытый доступ будет ограничен с 17 до 21 часов. Официальная причина, заявили в мэрии, - подготовка к майским праздникам. Если точнее, то работы по «уборке и очистке территории, по уходу за зелеными насаждениями», а также акарацидная (противоклещевая) обработка.

В комитете городского хозяйства заверяют, что все эти работы плановые.

- 21 апреля комбинат по благоустройству будет проводить комплексные мероприятия по уборке площади Советов в рамках месячника чистоты и в связи с наступлением Дня Труда и Дня Победы. Механизированную уборку проведут вакуумно-подметальные машины, поэтому для горожан площадь будет временно закрыта. Также сотрудники МБУ «Городское лесничество» будут выполнять мероприятия по уходу за голубыми елями и газонами. После завершения работ будет проведена акарацидная (противоклещевая) обработка открытых территорий, - говорится в сообщении комитета городского хозяйства. 

До этого о подобной противоклещевой обработке на площади Советов никогда прежде не сообщалось. 
площадь Советов
 
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