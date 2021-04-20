21 апреля в Улан-Удэ перекроют площадь Советов





До этого о подобной противоклещевой обработке на площади Советов никогда прежде не сообщалось.

В среду, 21 апреля, в Улан-Удэ на несколько часов перекроют площадь Советов. Открытый доступ. Официальная причина, заявили в мэрии, - подготовка к майским праздникам. Если точнее, то работы по «уборке и очистке территории, по уходу за зелеными насаждениями», а также акарацидная (противоклещевая) обработка.В комитете городского хозяйства заверяют, что все эти работы плановые.- 21 апреля комбинат по благоустройству будет проводить комплексные мероприятия по уборке площади Советов в рамках месячника чистоты и в связи с наступлением Дня Труда и Дня Победы. Механизированную уборку проведут вакуумно-подметальные машины, поэтому для горожан площадь будет временно закрыта. Также сотрудники МБУ «Городское лесничество» будут выполнять мероприятия по уходу за голубыми елями и газонами. После завершения работ будет проведена акарацидная (противоклещевая) обработка открытых территорий, - говорится в сообщении комитета городского хозяйства.