Максимальная температура воздуха составит +9 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 апреля по республике местами небольшой мокрый снег, ночью по юго-западу и Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер северный 7-12, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -8,-13, днём +4,+9, местами +1,-4.
В Улан-Удэ временами небольшой мокрый снег. Ветер северный 7-12, днём порывы до 15-16 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +4,+6.
В Бурятии ожидается снег
Общество, Фото:
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