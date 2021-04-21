В Бурятии ожидается снег

Максимальная температура воздуха составит +9 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 21 апреля по республике местами небольшой мокрый снег, ночью по юго-западу и Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер северный 7-12, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -8,-13, днём +4,+9, местами +1,-4.



В Улан-Удэ временами небольшой мокрый снег. Ветер северный 7-12, днём порывы до 15-16 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +4,+6.



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