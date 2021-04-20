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В Бурятии в ближайшие дни ожидается снег

В Бурятии в ближайшие дни ожидается снег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Синоптики представили прогноз на три дня

По данным Бурятского гидрометцентра, 21 апреля по республике местами небольшой мокрый снег и снег, ночью по юго-западу и Прибайкалью до умеренного. Ветер северный 7-12, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -8,-13, днём +4, +9, местами +1,-4.

22 апреля по республике: ночью по юго-западу, днём местами небольшой мокрый снег и снег, по южной половине до умеренного. Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём +4, +9, местами +2, -3.

23 апреля по республике ночью местами небольшой мокрый снег и снег, по южной половине до умеренного, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днём +7, +12, местами 0, +5.

Как сообщал «Байкал-Daily», год назад Бурятию засыпало снегом в середине мая.
прогноз погоды
 
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