Министр здравоохранения Бурятии оказала помощь пассажирке самолёта

Самолёт, летевший из Москвы в Улан-Удэ, пришлось экстренно сажать в Новосибирске



Самолёт авиакомпании S7 рейса «Москва – Улан-Удэ» совершил незапланированную посадку в Новосибирске.



У одной из пассажирок самолёта резко ухудшилось самочувствие и упало артериальное давление.



Медицинскую помощь женщине оказали министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по республике Зоя Занабадарова и врио руководителя межрайонного управления N99 Федерального медико-биологического агентства в г. Комсомольск-На-Амуре Алексей Афанасьев, летящие этим же рейсом.



- Оказали экстренную медицинскую помощь. Женщине были поставлены необходимые инъекции, - сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.



В результате командир экипажа по рекомендации медиков принял решение прервать путь и совершить экстренную посадку в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске. К борту прибыла бригада медиков скорой помощи.



Пассажиркой, которой стало плохо, оказалась жительница села Саган-Нур Мухоршибирского района, которая летела вместе с супругом домой, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.



