Самолёт, летевший из Москвы в Улан-Удэ, пришлось экстренно сажать в Новосибирске
Самолёт авиакомпании S7 рейса «Москва – Улан-Удэ» совершил незапланированную посадку в Новосибирске.
У одной из пассажирок самолёта резко ухудшилось самочувствие и упало артериальное давление.
Медицинскую помощь женщине оказали министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по республике Зоя Занабадарова и врио руководителя межрайонного управления N99 Федерального медико-биологического агентства в г. Комсомольск-На-Амуре Алексей Афанасьев, летящие этим же рейсом.
- Оказали экстренную медицинскую помощь. Женщине были поставлены необходимые инъекции, - сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
В результате командир экипажа по рекомендации медиков принял решение прервать путь и совершить экстренную посадку в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске. К борту прибыла бригада медиков скорой помощи.
Пассажиркой, которой стало плохо, оказалась жительница села Саган-Нур Мухоршибирского района, которая летела вместе с супругом домой, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
Министр здравоохранения Бурятии оказала помощь пассажирке самолёта
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Самолёт, летевший из Москвы в Улан-Удэ, пришлось экстренно сажать в Новосибирске
Мужчина получил 7 лет колонии
С начала года к ответственности привлечены 1767 нарушителей
Накануне скончались трое больных коронавирусом
Много людей по всему миру переживают за её здоровье
Парень пострадал, отрабатывая прыжки с парапланом
Выступлению артистки дали наивысшую оценку – 100 баллов
Днём без существенных осадков
Снос школы №65, эстафета олимпийского огня и виды города почти восьмилетней давности
Актёр поделился воспоминаниями о «Байкальской рыбалке»
Последняя официальная переправа была в Муйском районе
В финале спортсменка уступила представительнице Санкт-Петербурга
Алексей Климов ценой своей жизни предотвратил преступление, от которого могли пострадать прохожие
Отобраны 30 участников из 55-ти претендентов
Коронавирус в республике движется к отметке в 37 тысяч