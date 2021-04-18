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Министр здравоохранения Бурятии оказала помощь пассажирке самолёта

Министр здравоохранения Бурятии оказала помощь пассажирке самолёта
Общество,  Фото:pixabay.com
Самолёт, летевший из Москвы в Улан-Удэ,  пришлось экстренно сажать в Новосибирске

Самолёт авиакомпании S7 рейса «Москва – Улан-Удэ» совершил незапланированную посадку в Новосибирске.

У одной из пассажирок самолёта резко ухудшилось самочувствие и упало артериальное давление.

Медицинскую помощь женщине оказали министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по республике Зоя Занабадарова и врио руководителя межрайонного управления N99 Федерального медико-биологического агентства в г. Комсомольск-На-Амуре Алексей Афанасьев, летящие этим же рейсом.

- Оказали экстренную медицинскую помощь. Женщине были поставлены необходимые инъекции, - сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

В результате командир экипажа по рекомендации медиков принял решение прервать путь и совершить экстренную посадку в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске. К борту прибыла бригада медиков скорой помощи.

Пассажиркой, которой стало плохо, оказалась жительница села Саган-Нур Мухоршибирского района, которая летела вместе с супругом домой, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.

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