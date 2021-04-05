Хамид Сафиулла рассказал, как правильно совершать намаз
Имам мечети Улан-Удэ Хамид Сафиулла посетил исправительную колонию строгого режима № 8.
- Имам побеседовал с осуждёнными, исповедующими ислам. Он разъяснил верующим осуждённым зарождение мусульманского праздника Ураза-Байрам, который наступает по окончанию поста месяца Рамадан, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Также Хамид Сафиулла рассказал, как правильно совершать намаз и об основных правилах и аспектах поста.
Улан-удэнскую колонию посетил имам
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