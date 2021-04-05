Улан-удэнскую колонию посетил имам

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Хамид Сафиулла рассказал, как правильно совершать намаз



Имам мечети Улан-Удэ Хамид Сафиулла посетил исправительную колонию строгого режима № 8.



- Имам побеседовал с осуждёнными, исповедующими ислам. Он разъяснил верующим осуждённым зарождение мусульманского праздника Ураза-Байрам, который наступает по окончанию поста месяца Рамадан, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Также Хамид Сафиулла рассказал, как правильно совершать намаз и об основных правилах и аспектах поста.









