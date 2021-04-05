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Улан-удэнскую колонию посетил имам

Улан-удэнскую колонию посетил имам
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Хамид Сафиулла рассказал, как правильно совершать намаз

Имам мечети Улан-Удэ Хамид Сафиулла посетил исправительную колонию строгого режима № 8.

- Имам побеседовал с осуждёнными, исповедующими ислам. Он разъяснил верующим осуждённым зарождение мусульманского праздника Ураза-Байрам, который наступает по окончанию поста месяца Рамадан, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

Также Хамид Сафиулла рассказал, как правильно совершать намаз и об основных правилах и аспектах поста.




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