Житель Бурятии повстречал у дороги медведя

В Кабанском районе Бурятии возле села Большая речка в лесу повстречали медведя. Мужчина запечатлел необычную встречу на видео, которое опубликовали в паблике ves_ulan_ude_.
- Миша, иди сюда, - подзывает его мужчина, находясь в машине.
Но косолапый только удалился. Встреча продлилась пару минут, мужчина продолжал его подзывать и даже сигналил. Однако медведь так и не подошёл, а наблюдал за мужчиной из-за куста.
В комментариях пользователи Сети осудили мужчину за то, что он подзывал медведя.
«Зачем зовут, если не его, то к другому придёт!», «А если Миша напал?», «Автор в рубашке родился или храброй водички глотнул...»
Ранее в Бурприроднадзоре рассказывали, как себя вести при встрече с медведем. Специалисты поясняли, что отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криком, хлопками, ударами палкой по деревьям, пиротехническими сигнальными шашками. Судя по всему, именно крик водителя спугнул медведя.