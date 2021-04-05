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Житель Бурятии повстречал у дороги медведя

Житель Бурятии повстречал у дороги медведя
Общество, 
«Миша, иди сюда», - подзывал медведя мужчина

В Кабанском районе Бурятии возле села Большая речка в лесу повстречали медведя. Мужчина запечатлел необычную встречу на видео, которое опубликовали в паблике ves_ulan_ude_.

- Миша, иди сюда, - подзывает его мужчина, находясь в машине.

Но косолапый только удалился. Встреча продлилась пару минут, мужчина продолжал его подзывать и даже сигналил. Однако медведь так и не подошёл, а наблюдал за мужчиной из-за куста.

В комментариях пользователи Сети осудили мужчину за то, что он подзывал медведя.

«Зачем зовут, если не его, то к другому придёт!», «А если Миша напал?», «Автор в рубашке родился или храброй водички глотнул...»



Ранее в Бурприроднадзоре рассказывали, как себя вести при встрече с медведем. Специалисты поясняли, что отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криком, хлопками, ударами палкой по деревьям, пиротехническими сигнальными шашками. Судя по всему, именно крик водителя спугнул медведя.


медведь
 
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