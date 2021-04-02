В Улан-Удэ жильцов пятиэтажки ссылают на окраину города

В Улан-Удэ пятиэтажный дом по улице Буйко, 23а, признан аварийным и подлежащим сносу. Однако его жители не согласны с этим, как и с тем, что им предстоит принудительный переезд из своего комфортного района в 115-й квартал.
Про этот дом «Байкал-Daily» сообщал в прошлом году. Тогда жильцы забили тревогу, узнав, что их ждёт переселение. Кроме того, в письмах от администрации Железнодорожного района было сказано, что дом жильцы должны снести за свой счёт в срок до 2029 года.
Сегодня, 2 апреля, состоялась встреча жителей этого дома и городских властей. Мероприятие организовала ассоциация управляющих компаний Бурятии.
Этот дом стоит в середине линии домов аналогичного года застройки, которые не признаны аварийными. В соседних пятиэтажках проводится косметический и капитальный ремонт. Когда как дом на Буйко, 23а с программы капремонта снят. В сравнении с соседними домами хорошо заметно, что за домом не ухаживают: побелка давно исчезла, штукатурка обваливается, виднеются кирпичи.
Как оказалось, один из собственников квартиры написал заявление о признании дома аварийным. Вскоре была проведена экспертиза, в результате дом признали подлежащим сносу. Однако у большинства жильцов возникли большие вопросы по самому заявлению и по поводу проведённой экспертизы.
- Изначально было состряпано заявление. Но он (заявитель – прим. ред.) говорит: «Это заявление не я подписывал». Это заявление было вообще напечатано на компьютере и просто стоит подпись, никакой ни расшифровки, ничего нету. Уже через день «родилась» экспертиза, хотя она делается в течение месяца минимум. Всё подписано одним числом. Разговаривала с исполнителем этой экспертизы, он сказал: «Да, меня торопили, мне надо было очень-очень быстро сделать». Для чего торопились, он никаких разъяснений не дал, - рассказали сегодня жильцы проблемного дома.
Жители говорят, что экспертиза была проведена «на глаз», то есть экспертам для признания дома аварийным хватило визуального осмотра. Дом хотят признать сейсмонеустойчивым. Проблема в том числе, что по данной программе нет альтернатив, только вариант переселения в другое жильё, предоставленное муниципалитетом. Получить компенсацию и купить другую квартиру сами собственники не смогут.
- Говорят, если вы попадаете в программу по сейсмонеустойчивости, то вас выселяют, вы переезжаете. Ну, дайте компенсацию, я также куплю квартиру в соседнем доме, но говорят, что в нашей программе не предусмотрена компенсация, - возмущаются горожане. – Ну также не бывает. Почему нас затолкать затолкали в эту программу, а права выбора не дали?!
Люди негодовали по поводу того, что их дом собираются сносить. По словам жильцов этого дома, их хотят переселить в 115 квартал Улан-Удэ. На что жители категорически не согласны. Здесь многие живут уже не один десяток лет, их дети ходят в ближайшие школы и детсады, а также многим нравится инфраструктура микрорайона, которую они считают удобной.
- Спрашиваю: «Дайте хотя бы кадастровый номер земельного участка, чтобы я посмотрела, куда вы нас выселяете». Говорят: «Нету ещё земельного участка, под которым будет строиться дом». Но тут же говорят, что спроектировали наш дом, но ничего этого нет, - рассказала жительница дома на Буйко.
Поможет только суд
- Чтобы попасть в программу по сейсмике, нам нужно было дома признать аварийными, вот именно каменные, многоэтажные. По всем параметрам этот дом на Буйко, 23а, подходил, - сказал присутствовавший на встрече начальник управления по развитию территории и земельному контролю администрации Железнодорожного района Улан-Удэ Золто Хамаганов.
На возмущения жильцов дома, почему им «навязывают сейсмику» и почему нельзя ничего изменить, представитель администрации Железнодорожного района заявил, что люди могут решить вопрос в судебном порядке.
- Вы можете всё это оспорить в судебном порядке, но город в стороне не может оставаться, когда дом разваливается на глазах. Вы это поймите, это самое главное, - пояснил Золто Хамаганов.
Это заявление вызвало бурю негодования со стороны жильцов. На вопрос, почему нельзя включиться в другую федеральную программу, представитель районной администрации не смог ответить.
- На сегодняшний день заключение не отменили собственники, не подали в суд на аннулирование его, и по заявлению идёт проверка. Дом признан аварийным, исключён из программы капитального ремонта. Будет ли он включён в программу по сейсмике – нам пока неизвестно, потому что в прошлом году комитетом по строительству была подана заявка, на сегодняшний день она не получила одобрения. Будет повторно подаваться комитетом по строительству, - прокомментировала начальник жилищного хозяйства комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.
О том, что собственникам самим придётся сносить дом Светлана Григорьева пояснила, что в этой формулировке ничего удивительного нет, но на практике дело до подобного ни разу не доходило. Как правило, этим вопросом занимается муниципалитет.
Если жильцы подадут заявление в суд, и он отменит заключение межведомственной комиссии, то тогда дом восстановят в программе капремонта и дом вернётся к прежней жизни. Люди уже собрали документы в суд и намерены обжаловать решение комиссии.
Не все дома с признаками аварийности подлежат сносу
Недалеко от скандального дома по Буйко – на улице Гвардейская – проводят капитальный ремонт кровли деревянных двухэтажных домов. В ассоциации управляющих компаний Бурятии сообщили, что эти дома 1935 года постройки, то есть на сегодня домам 86 лет. Но для того, чтобы дом признали аварийным, необходимо заявление от жильцов этих домов.
- Мы проводим огромный пласт разъяснительной работы. С начала года проведено порядка 50-и собраний: в микрорайоне Орешково, Загорск, улицы Садовая, Коллективная, Чертенкова, и центральная часть ПВЗ. Проводили разъяснения кто, как может подавать заявления на признания домов аварийными, - пояснил Золто Хамаганов.
На ремонт кровли этих домов потрачено около четырёх миллионов рублей. Средства взяты из фонда капитального ремонта. Если через пару лет жильцы этих домов решат признать дом аварийным и подадут соответствующее заявление, то сегодняшний ремонт будет посчитать напрасным.