В Улан-Удэ жильцов пятиэтажки ссылают на окраину города

Сегодня, 2 апреля, состоялась встреча жителей этого дома и городских властей. Мероприятие организовала ассоциация управляющих компаний Бурятии.





- Говорят, если вы попадаете в программу по сейсмонеустойчивости, то вас выселяют, вы переезжаете. Ну, дайте компенсацию, я также куплю квартиру в соседнем доме, но говорят, что в нашей программе не предусмотрена компенсация, - возмущаются горожане. – Ну также не бывает. Почему нас затолкать затолкали в эту программу, а права выбора не дали?!











На ремонт кровли этих домов потрачено около четырёх миллионов рублей. Средства взяты из фонда капитального ремонта. Если через пару лет жильцы этих домов решат признать дом аварийным и подадут соответствующее заявление, то сегодняшний ремонт будет посчитать напрасным.













