Улан-удэнцам предложили за свой счёт снести пятиэтажку

«В случае, если собственники в установленный срок не осуществили снос дома, земельный участок, на котором расположен дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд и соответственно подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме. <…> Требуем осуществить снос жилого помещения в срок до конца 2029 года», - говорится в документе.







Житель дома по улице Буйко 23а в Улан-Удэ неожиданно для себя узнал, что его дом признан аварийным и подлежащим сносу. Недавно Евгений получил письмо, в котором администрация Железнодорожного района сообщила ему о планируемом сносе. Собственникам предложили самим снести дом в «в разумный срок».Произошедшее шокировало жильцов дома. По их словам, дом не имеет никаких видимых дефектов, а всего пару лет назад и вовсе была капитально отремонтирована крыша дома, чего, как правило, не делают в аварийных домах.- С чего вдруг дом стал аварийным, когда несколько назад крышу поменяли? Дом вполне адекватный: всё красится, белится, всё нормально. У нас сменилась управляющая компания, вполне адекватно заботится о доме: покрасили двери, подъезды в порядок привели. Всё нормально и тут, бац, такая вещь, - негодует Евгений.Мужчина обеспокоен тем, что через девять лет его попросту выселят из квартиры.- Никаких разъяснений никто не дал и как это всё делать. Вообще непонятная ситуация. Я так понимаю, нам в 2029 году придут и скажут: «Мы вас предупредили, мы ваши квартиры изымаем», и до свидания, - поделился мужчина.Данный дом 1962 года постройки, соседние дома примерно того же времени, состояние у них практически одинаковое. Однако аварийным признали только дом, который стоит посередине.- Рядом ниже на Буйко дома какие-то полуразрушенные – они считаются нормальные, а наш дом … Это кому-то нужно? – сокрушается Евгений.Начальник отдела по жилищным вопросам и обращениям граждан Железнодорожного района Улан-Удэ Людмила Шантунова подтвердила «Байкал-Daily», что дом признан аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее заключение межведомственная комиссия вынесла 27 мая 2020 года. По плану, жильцов дома необходимо расселить до конца 2029 года.- Согласно действующему законодательству, обязанность по сносу возложена на собственников жилья. В случае, если за указанный период собственники жилья не осуществили снос, тогда орган местного самоуправления, который признал этот дом аварийным, имеет право изымать земельный участок и каждое жилое помещение, находящееся в этом доме для муниципальных нужд с выплатой собственникам жилья выкупной цены за изымаемое жилое помещение, - пояснила Людмила Шантунова.Она добавила, что в Бурятии ещё ни один дом сами не расселяли сами собственники жилья. Все дома в республике и в Улан-Удэ, признанные аварийными до 2017 года, включены в программы по переселению: республиканскую и муниципальную.- Перспектива данного дома в том числе, - объяснила Людмила Шантунова, - По завершению программы, которая сейчас действует, скорее всего, будет сформирована последующая программа, куда будут входить дома, признанные аварийными с 2017 года.Таким образом получается, что собственникам жилья будет предоставлена выкупная стоимость. Живущим в муниципальных квартирах предложат иное жилое помещение по договору социального найма. Вопрос, удовлетворит ли жильцов компенсация, остаётся открытым.