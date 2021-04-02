В Улан-Удэ построят 247 квартир для расселения из аварийного жилья

Также мэр Игорь Шутенков в своём выступлении поставил задачи на следующий год в области землепользования – одной из основных является повышение налогооблагаемой базы.



- В прошлом году мы вместе с вами передали полномочия в части земельного контроля от администраций районов Комитету по управлению имуществом и землепользованию, это позволило нам сконцентрировать в одном подразделении оформление земельных участков и контрольные функции, - отметил он.



Так, в этом году необходимо организовать комплексный земельный контроль в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, обеспечить оформление прав на неоформленные земельные участки с возведёнными до 2015 года жилыми домами, а также обеспечить эффективное использование земельных участков и объектов муниципальной недвижимости.



В настоящий момент расселению подлежат 165 жилых помещений в 24 многоквартирных домах. Об этом сообщил мэр Игорь Шутенков в своём отчёте о результатах работы администрации за 2020 год.- Мы продолжаем реализацию второго этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В связи с этим, нам необходимо начать строительство многоквартирных домов для расселения граждан – нанимателей муниципального жилищного фонда. Площадка для строительства МКД уже определена в микрорайоне Новый Зелёный, - сообщил Игорь Шутенков.В микрорайоне Новый Зелёный планируется построить многоквартирные дома, участок уже сформирован и поставлен на кадастровый учёт. Всего будет выделено 247 квартир.Площадки для строительства рассматривали в разных районах города, преимущественно выбирались площадки с наличием социальной и коммунальной инфраструктуры. Так, наиболее подходящим стал земельный участок в микрорайоне Новый Зелёный, который позволит разместить все строящиеся жилые дома.В настоящее время проведены предпроектные работы. С учётом дополнительной площади при строительстве площадь квартир составит 8,9 тысяч кв.м., общая же площадь с учётом мест общего пользования составит 10,4 тысячи кв.м.