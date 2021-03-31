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Живущий в США уроженец Бурятии выпустил книгу о ламе

Живущий в США уроженец Бурятии выпустил книгу о ламе
Общество,  Фото:страница Дорж Бату
История, которую описал Дорж Бату, тесно связана с его детством

Гражданин США, уроженец Бурятии Андрей Васильев, творящий под псевдонимом Дорж Бату, выпустил книгу под названием «Тайна старого ламы». Она издана на украинском языке.

В книге рассказывается о двух учениках буддийского монастыря и их наставнике Чимитдорж-ламе. Писатель назвал книгу «историей приключений». Она основана на детских воспоминаниях Дорж Бату, часть детства которого также была связана с дацаном.

- Кстати, «Загадка старой ламы» не имеет отношения к моему учителю Чимитдоржу, от слова ВООБЩЕ. Ну, в смысле, Чимитдорж-Лама в книге, и берет там один из центров, но «старый лама» не он, и «тайна» не его. Как это произошло? Ждите выхода моей «Загадка старого ламы», - интригует Дорж Бату.

В том, что книгу ушла в печать, её автор сообщил на своей странице в Facebook. Здесь же он поделился впечатлениями некоторых авторитетных в его окружении людей. Востоковед и журналист Алексей Коваль сравнил книгу с произведением Марка Твена «Приключения Тома Сойера». А певица Христина Соловий назвала её «настоящим детективом». Редактор Алексей Негребецкий сказал, что это «самая тяжёлая из работ» автора книга.

Дорж Бату (Андрей Васильев) - украинский писатель бурят-монгольского происхождения. Гражданин США, живёт в Вашингтоне. Автор дилогии «Франческа. Повелительница траекторий» и «Франческа. Обладательница офицерского жетона» и романа «Моцарт 2.0». Родился и вырос в Бурятии, окончил Бурятский государственный университет.

О том, почему он пишет на украинском языке, коротко ответил следующим образом: «Каждый выбирает язык, на котором он говорит в жизни, с друзьями и в семье. Это называется свобода выбора».
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