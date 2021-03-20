В Улан-Удэ завершились игры Ночной хоккейной лиги





В течение двух с половиной месяцев за звание сильнейших сражались пять команд дивизиона «Любитель 40+»: ХК «Союз», ХК «Байкал», ХК «Дорожник», ХК «Ирбис», ХК «Онохой».



В результате упорной борьбы первое место занял хоккейный клуб «Союз». С отрывом всего в три очка ХК «Байкал», обошел ХК «Дорожник» и занял второе место, «Дорожнику» досталась бронза.



Лучшими игроками регионального чемпионата по хоккею «Ночная хоккейная лига» стали:



«Лучший вратарь»- Виталий Михайлов ХК «Союз»

«Лучший защитник» - Александр Прокофьев ХК «Дорожник»

«Лучший нападающий» - Аюр Содномов ХК «Союз».



В завершении церемонии награждения слово предоставили собственнику ледовой арены Елизавете Мацук, которая вручили команде-победителю грант в 100 тысяч рублей на поездку в Сочи на всероссийский турнир по хоккею. Этот подарок привёл всех собравшихся в восторг. Также лично Елизаветой Мацук были вручены дипломы и денежные вознаграждения всем командам, были отмечены и награждены лучшие игроки.



Ночная Хоккейная лига – ведущая хоккейная организация любительского хоккея в России. Главной целью, которой является развитие массового хоккея в стране и организация действительно всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта.





Кроме того, Евгений Давыдов дал мастер-класс для детей, занимающихся хоккеем.















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Сегодня, 20 марта, на ледовой арене «IceМетр» в Улан-Удэ состоялось официальное закрытие и награждение победителей регионального этапа Х всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любителей 40+» в Бурятии сезона 2020-2021.Награды вручали заслуженный мастер спорта СССР, Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, Вице – Президент «Планеты Чемпионов», член Совета Легенд Фонда «Ночная хоккейная лига» Евгений Давыдов, заместитель министра спорта Бурятии Иван Козырев, начальник управления по физической культуре и спорта администрации Улан-Удэ Андрей Дзюбенко, собственник ледовой арены Елизавета Мацук.