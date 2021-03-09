Забайкальские бодибилдеры завоевали 17 медалей в Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Спортсмены привезли из столицы Бурятии 5 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград



В Улан-Удэ 7 марта прошёл открытый чемпионат Республики Бурятия «Baikal Golden Stars» по бодибилдингу, где приняла участие сборная команда Забайкальского края.



- Представители региона завоевали 17 медалей – пять золотых, семь серебряных и пять бронзовых. Среди мужчин абсолютным чемпионом в номинации «пляжный бодибилдинг» стал Артём Жилкин. В категории «бодибилдинг» победил Антон Кошкарев. Среди девушек в номинации «фитнес бикини (мастера)» победила Александра Непианиди. А в номинации «фитнес бикини (новички, юниорки, ростовые)» первое место заняла Дарья Сульженко, и в категории «бодифитнес» Татьяна Парфенова получила золотую медаль, - рассказали в федерации бодибилдинга Забайкальского края.



В соревнованиях приняли участие около ста спортсменов из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

