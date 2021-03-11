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В Забайкалье рассказали о концертах фестиваля «Цветущий багульник»

В Забайкалье рассказали о концертах фестиваля «Цветущий багульник»
Общество,  Фото:pixabay.com
Выступления артистов увидят жители Читы, Нерчинска и Агинского

Международный фестиваль искусств «Цветущий багульник» стартует в Чите с 21 марта и продлится до 22 апреля. Как сообщалось ранее, откроет фестиваль государственный камерный оркестр Забайкальской краевой филармонии, который выступит на сцене Большого концертного зала с новой программой «Мистерия звука» 21 марта.

25 марта свою программу представит струнный квартет «Академия камерной музыки». По словам организаторов, это принципиально новый формат камерного ансамбля, который сочетает отечественные традиции и новейшие тенденции европейского исполнительства.

31 марта и 1 апреля на сцене краевой филармонии выступит национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.И. Осипова. Зрители услышат оригинальные произведения заслуженного артиста России Александра Захарова (тенор), лауреатов всероссийских и международных конкурсов Дарьи Рубцовой (народный голос), Даниила Стаднюка (баян), Екатерины Мочаловой (домра) и заслуженной артистки России Любови Муравьёвой (гусли звончатые).

13 и 14 апреля в органном зале состоятся концерты заслуженного артиста России, солиста Московской государственной академической филармонии, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Фисейского. Имя этого музыканта занесено в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение органных произведений Баха в режиме нон-стоп в течение 19 часов, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Завершится фестиваль 22 апреля сольной программой «Тайны Маленького Океана». Её представит победитель международного конкурса «Бриллианты России», лауреат всероссийского конкурса «Многоликая гитара», участник программы первого канала «Я почти знаменит», гитарист Виталий Будяк.

- Кроме этого, традиционно концерты фестиваля пройдут и в районах Забайкальского края – 3 апреля в Бутинском дворце города Нерчинска и 14 апреля в концертном зале национального театра «Амарсайн» в посёлке Агинское, - рассказали в краевой филармонии.

Напомним, что международный фестиваль искусств «Цветущий багульник» стартует в столице Забайкалья в 45-й раз.

Возрастное ограничение 6+
Забайкальский край Чита фестиваль концерт классическая музыка
 
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