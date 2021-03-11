В Забайкалье рассказали о концертах фестиваля «Цветущий багульник»

Выступления артистов увидят жители Читы, Нерчинска и Агинского
Международный фестиваль искусств «Цветущий багульник» стартует в Чите с 21 марта и продлится до 22 апреля. Как сообщалось ранее, откроет фестиваль государственный камерный оркестр Забайкальской краевой филармонии, который выступит на сцене Большого концертного зала с новой программой «Мистерия звука» 21 марта.
25 марта свою программу представит струнный квартет «Академия камерной музыки». По словам организаторов, это принципиально новый формат камерного ансамбля, который сочетает отечественные традиции и новейшие тенденции европейского исполнительства.
31 марта и 1 апреля на сцене краевой филармонии выступит национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.И. Осипова. Зрители услышат оригинальные произведения заслуженного артиста России Александра Захарова (тенор), лауреатов всероссийских и международных конкурсов Дарьи Рубцовой (народный голос), Даниила Стаднюка (баян), Екатерины Мочаловой (домра) и заслуженной артистки России Любови Муравьёвой (гусли звончатые).
13 и 14 апреля в органном зале состоятся концерты заслуженного артиста России, солиста Московской государственной академической филармонии, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Фисейского. Имя этого музыканта занесено в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение органных произведений Баха в режиме нон-стоп в течение 19 часов, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Завершится фестиваль 22 апреля сольной программой «Тайны Маленького Океана». Её представит победитель международного конкурса «Бриллианты России», лауреат всероссийского конкурса «Многоликая гитара», участник программы первого канала «Я почти знаменит», гитарист Виталий Будяк.
- Кроме этого, традиционно концерты фестиваля пройдут и в районах Забайкальского края – 3 апреля в Бутинском дворце города Нерчинска и 14 апреля в концертном зале национального театра «Амарсайн» в посёлке Агинское, - рассказали в краевой филармонии.
Напомним, что международный фестиваль искусств «Цветущий багульник» стартует в столице Забайкалья в 45-й раз.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье рассказали о концертах фестиваля «Цветущий багульник»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нарушение выявила прокуратура
В республике проводятся противопаводковые мероприятия
Потепление ожидается с сегодняшнего дня
Спортсмены посоревнуются на двух дистанциях: 21 км и 10 км
Выступления артистов увидят жители Читы, Нерчинска и Агинского
Днём воздух прогреется до +4
Турнир проведут в 10-й раз
Победителей интеллектуального мероприятия наградят памятными подарками и призами
Участникам предстоит померяться силами в 8 номинациях
К акции присоединятся Чита, Иркутск и другие города России
Воспитанники соццентров поздравили женщин с 8 марта
Участники в соцсетях делятся семейными способами готовки блинов
В республике стартуют отборочные туры чемпионата «Страница 21»
В турнире в Сочи участвовали юниоры и юниорки 18-20 лет
Ранее оно было передано под обсерватор и лечение больных коронавирусом