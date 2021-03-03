В Чите откроется международный фестиваль искусств

«Цветущий багульник» соберёт любителей классической музыки в 45-й раз



Открытие международного фестиваля искусств «Цветущий багульник» состоится 21 марта в Чите. Фестиваль стартует в столице Забайкалья в 45-й раз.



По словам организаторов, открытие мероприятия станет настоящим подарком для ценителей классической музыки. Забайкальцев ожидает концерт государственного камерного оркестра краевой филармонии, который представит новую программу «Мистерия звука» (6+). В Забайкальской краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема для зрителей прозвучат произведения Шарля Гуно, Камиля Сен-Санса, Никколо Паганини, Рольфа Ловланда, Пабло де Сарасате, Войцеха Килара, Арно Бабаджаняна и других знаменитых композиторов.



- Главная цель международного фестиваля «Цветущий багульник» – знакомство забайкальцев с шедеврами классической музыки в исполнении ведущих российских и зарубежных музыкальных коллективов и исполнителей, а также встреча с лучшими музыкантами современности и их творчеством, - сообщает пресс-служба министерства культуры края.



Фестиваль впервые состоялся в Чите в 1976 году. Сегодня это одно из крупнейших и значимых событий на территории Забайкалья, имеющее статус культурного бренда региона. В 1976 году фестиваль стал всероссийским, а с 2006 года приобрёл статус международного.

