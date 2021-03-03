«Цветущий багульник» соберёт любителей классической музыки в 45-й раз
Открытие международного фестиваля искусств «Цветущий багульник» состоится 21 марта в Чите. Фестиваль стартует в столице Забайкалья в 45-й раз.
По словам организаторов, открытие мероприятия станет настоящим подарком для ценителей классической музыки. Забайкальцев ожидает концерт государственного камерного оркестра краевой филармонии, который представит новую программу «Мистерия звука» (6+). В Забайкальской краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема для зрителей прозвучат произведения Шарля Гуно, Камиля Сен-Санса, Никколо Паганини, Рольфа Ловланда, Пабло де Сарасате, Войцеха Килара, Арно Бабаджаняна и других знаменитых композиторов.
- Главная цель международного фестиваля «Цветущий багульник» – знакомство забайкальцев с шедеврами классической музыки в исполнении ведущих российских и зарубежных музыкальных коллективов и исполнителей, а также встреча с лучшими музыкантами современности и их творчеством, - сообщает пресс-служба министерства культуры края.
Фестиваль впервые состоялся в Чите в 1976 году. Сегодня это одно из крупнейших и значимых событий на территории Забайкалья, имеющее статус культурного бренда региона. В 1976 году фестиваль стал всероссийским, а с 2006 года приобрёл статус международного.
В Чите откроется международный фестиваль искусств
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Лирик и переводчик Цыдып Жамбалов – отец худрука Буряад театра Саяна Жамбалова
В регионе прошло заседание комиссии по ликвидации ЧС
Заявки направят в министерство сельского хозяйства Российской Федерации
«Цветущий багульник» соберёт любителей классической музыки в 45-й раз
Птица врезалась в окно веранды дачного дома
В Улан-Удэ проводится акция «Признание»
За призы борются сильнейшие конькобежцы Сибири и Дальнего Востока
В соревнованиях участвовали спортсмены из 7 городов Сибири
Воды не будет с 9 утра до 5 вечера
В Улан-Удэ команды прибудут вечером 4 марта
Она должна заменить документы и пропуска
Шесть медалей выиграли спортсмены Иркутской области на первенстве Сибири по вольной борьбе
Учреждение расположено в 47 квартале
На контрольно-пропускных пунктах уже провели работу над улучшением санитарно-гигиенической обстановки
Именинница до сих пор сама ходит за газетами и читает их без очков