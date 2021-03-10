Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала до 87 случаев

С каждым днём становится всё меньше заразившихся коронавирусом
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 87 больных коронавирусом. Из них 71 человек был обследован по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
Заболеваемость коронавирусом продолжает падение. Нынешний показатель – минимальный за долгое время. Осенью, когда началась вторая волна коронавируса, в Бурятии ежедневно выявляли более 200-т заражённых. Рекордом стал +281 больной за сутки. Зимой заболеваемость длительный период держалась на уровне более ста больных ежедневно. 3 марта суточный прирост впервые за длительное время упала ниже 100 случаев инфицирования. На следующий день, 4 марта, вновь было меньше 100 заболевших. На следующий день было +103 заболевших, а затем +104, +102, +97, +92, а сегодня уже 87.
Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 34 718. Из них 54% (18 394) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели за всё время 32 470 человек, или 93%. Накануне вылечились 118 пациентов.
Несмотря на улучшение общей ситуации с заболеваемостью, каждый день продолжаются летальные исходы. Накануне скончались двое больных коронавирусом. Всего же с начала пандемии в Бурятии умерли 732 человека.
В стационарах республики сегодня лечатся 699 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 505. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 46), на ИВЛ 31 пациент (из них старше 65-ти – 14).
Занятость коечного фонда составляет 66 %.
Амбулаторное лечение проходят 817 пациентов с COVID-19. Наблюдается 106 человек.
Круг контактных лиц составляет 3203 человек.
Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 183 га.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов поручил готовиться к третьей волне коронавируса. «Третья волна будет, но её сила будет зависеть от того, насколько чётко будут организованы профилактические мероприятия. Третью волну необходимо профилактировать уже сейчас», - заявил глава.
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала до 87 случаев
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С каждым днём становится всё меньше заразившихся коронавирусом
Зал прилёта в аэропорту открылся после ремонта
На конкурс красоты среди замужних жительниц Бурятии отобрали 31 участницу
Осуждённый пожаловался на плохие условия лишь спустя 18 лет
Сотрудники роддома «с гордостью озвучили цифру»
Родов было больше, чем неделю тому назад
«Удачи бурятской земле», - пожелал Арсен Фадзаев
В суд обратился Бурятский транспортный прокурор
Прививку от коронавируса уже получили более 48 тысяч жителей региона
За тренировкой наблюдали родители юных хоккеистов
В Бурятии завершился проект «Полиция на языке родного края»
В школах республики начался первый этап конкурса
Регистрация участников «Рыбомании» открыта до 13 марта
В Улан-Удэ воздух прогреется до +4 градусов
Общество, 09.03.2021
Мероприятие планируется провести в мае