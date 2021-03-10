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Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала до 87 случаев

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала до 87 случаев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С каждым днём становится всё меньше заразившихся коронавирусом

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 87 больных коронавирусом. Из них 71 человек был обследован по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

Заболеваемость коронавирусом продолжает падение. Нынешний показатель – минимальный за долгое время. Осенью, когда началась вторая волна коронавируса, в Бурятии ежедневно выявляли более 200-т заражённых. Рекордом стал +281 больной за сутки. Зимой заболеваемость длительный период держалась на уровне более ста больных ежедневно. 3 марта суточный прирост впервые за длительное время упала ниже 100 случаев инфицирования. На следующий день, 4 марта, вновь было меньше 100 заболевших. На следующий день было +103 заболевших, а затем +104, +102, +97, +92, а сегодня уже 87.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 34 718. Из них 54% (18 394) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели за всё время 32 470 человек, или 93%. Накануне вылечились 118 пациентов.

Несмотря на улучшение общей ситуации с заболеваемостью, каждый день продолжаются летальные исходы. Накануне скончались двое больных коронавирусом. Всего же с начала пандемии в Бурятии умерли 732 человека.

В стационарах республики сегодня лечатся 699 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 505. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 46), на ИВЛ 31 пациент (из них старше 65-ти – 14).

Занятость коечного фонда составляет 66 %.

Амбулаторное лечение проходят 817 пациентов с COVID-19. Наблюдается 106 человек.

Круг контактных лиц составляет 3203 человек.

Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 183 га.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов поручил готовиться к третьей волне коронавируса. «Третья волна будет, но её сила будет зависеть от того, насколько чётко будут организованы профилактические мероприятия. Третью волну необходимо профилактировать уже сейчас», - заявил глава.
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