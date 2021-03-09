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Спортсмены Иркутской области завоевали медали на первенствах СФО

Спортсмены Иркутской области завоевали медали на первенствах СФО
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Награды выиграли на турнирах по вольной борьбе, боксу и дзюдо

Спортсменки Иркутской области завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали на первенстве Сибирского федерального округа по женской (вольной) борьбе среди девушек до 18 лет и юниорок до 21 года. Соревнования проходили с 5 по 7 марта в городе Шарыпово в Красноярском крае.

В состав сборной команды Иркутской области входили 12 спортсменок. По итогам турнира в весовой категории 46 кг среди девушек до 18 лет второе место заняла Лидия Селянгина. Бронзовыми призёрами стали Мелинэ Круглик (весовая категория 53 кг) и Алёна Хамаганова (57 кг). Среди юниорок до 21 года бронзовые награды выиграли Мария Богданова (57 кг) и Тамара Митиненко (76 кг).

Лидия Селянгина, Мелинэ Круглик и Алёна Хамаганова завоевали право участвовать в первенстве России по женской (вольной) борьбе среди девушек до 18 лет, которое пройдёт с 8 по 12 апреля в Наро-Фоминске. Тамаре Митиненко и Марии Богдановой предстоит выступать на первенстве страны среди юниорок до 21 года, которое состоится с 1 по 4 апреля в Новочебоксарске.

Кроме этого, сборная Иркутской области заняла второе место на первенстве Сибирского федерального округа по дзюдо среди юношей до 15 лет, которое 6 марта прошло в Барнауле. В командных соревнованиях приняли участие спортсмены из Алтайского, Красноярского краёв, Тывы и Иркутской области.

В состав команды Иркутской области входили спортсмены из спортивного клуба «Дзюдоист» Денис Брауэр, Фарид Расулов, Мансур Кодзоев, Николай Ершов, Егор Шведов, Валерий Ошурков, ангарчане Фёдор Сердюк и Иван Копытов (тренер Сергей Губарь), Денис Зазулин из Черемхова (тренер Светлана Мельникова). Спортсмены выиграли у команды Алтайского края со счётом 8:1. Затем одержали победу над командой Тывы со счётом 7:2. Потом уступили сборной Алтайского края – 6:3. По итогам первенства Сибири команда Иркутской области стала второй. Первое и третье места заняли спортсмены Алтайского края.

Также спортсмены Иркутской области выиграли пять медалей на первенстве Сибирского федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет памяти Владимира Мудрика. Турнир проходил с 2 по 6 марта в Барнауле и собрал более 120 сильнейших боксёров из десяти регионов Сибири.

В весовой категории свыше 91 кг победу одержал иркутский спортсмен Владислав Шапранов. Он провёл на турнире три успешных поединка. В четвертьфинале и полуфинале он победил спортсменов из Новосибирской области. В финале он оказался сильнее кемеровского боксёра. Серебряными призёрами первенства СФО стали Матвей Лагерев из Иркутска (весовая категория до 60 кг), Константин Полетаев из Черемхова (до 81 кг) и Орудж Мамедов из Вихоревки (до 91 кг). Бронзовую награду в весе до 75 кг взял иркутянин Семён Маркович.

Владислав Шапранов и Орудж Мамедов будут участвовать в первенстве России по боксу среди юниоров 17-18 лет, которое со 2 по 9 мая будет проходить также в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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