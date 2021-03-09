В Бурятии турнир по настольному теннису выиграли агинцы

Общество, Фото: группа «Настольный теннис Бурятии»

Абсолютным победителям вручили золотые изделия



В Улан-Удэ прошли очередные соревнования, приуроченные ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Турнир команд-землячеств проводился в командном первенстве среди мужчин и женщин в классическом настольном теннисе и шууд-теннис. Также состоялось абсолютное первенство по шууд теннису и в «классике».



В поединках среди команд места распределились следующим образом:

- 1 место - команда Агинского округа;

- 2 место - команда Джидинского района;

- 3 место - команда Мухоршибирского района.



Абсолютным чемпионом по шууд-теннису стал один из игроков юниорской сборной республики Аюр Цыденов, который получил главный приз – золотое ювелирное изделие и денежный приз.



В розыгрыше абсолютного первенства по классическому настольному теннису звания чемпиона удостоился КМС по настольному теннису Тимур Дашиев, также получивший золотое ювелирное изделие и денежное поощрение, сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».

