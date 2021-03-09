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В Бурятии турнир по настольному теннису выиграли агинцы

В Бурятии турнир по настольному теннису выиграли агинцы
Общество,  Фото:группа «Настольный теннис Бурятии»
Абсолютным победителям вручили золотые изделия

В Улан-Удэ прошли очередные соревнования, приуроченные ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Турнир команд-землячеств проводился в командном первенстве среди мужчин и женщин в классическом настольном теннисе и шууд-теннис. Также состоялось абсолютное первенство по шууд теннису и в «классике».

В поединках среди команд места распределились следующим образом:
- 1 место - команда Агинского округа;
- 2 место - команда Джидинского района;
- 3 место - команда Мухоршибирского района.

Абсолютным чемпионом по шууд-теннису стал один из игроков юниорской сборной республики Аюр Цыденов, который получил главный приз – золотое ювелирное изделие и денежный приз.

В розыгрыше абсолютного первенства по классическому настольному теннису звания чемпиона удостоился КМС по настольному теннису Тимур Дашиев, также получивший золотое ювелирное изделие и денежное поощрение, сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».
Бурятия соревнования настольный теннис спорт землячество
 
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