Абсолютным победителям вручили золотые изделия
В Улан-Удэ прошли очередные соревнования, приуроченные ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Турнир команд-землячеств проводился в командном первенстве среди мужчин и женщин в классическом настольном теннисе и шууд-теннис. Также состоялось абсолютное первенство по шууд теннису и в «классике».
В поединках среди команд места распределились следующим образом:
- 1 место - команда Агинского округа;
- 2 место - команда Джидинского района;
- 3 место - команда Мухоршибирского района.
Абсолютным чемпионом по шууд-теннису стал один из игроков юниорской сборной республики Аюр Цыденов, который получил главный приз – золотое ювелирное изделие и денежный приз.
В розыгрыше абсолютного первенства по классическому настольному теннису звания чемпиона удостоился КМС по настольному теннису Тимур Дашиев, также получивший золотое ювелирное изделие и денежное поощрение, сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».
В Бурятии турнир по настольному теннису выиграли агинцы
Общество, Фото:
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