Усть-Ордынский спортсмен стал лучшим борцом первенства СФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Шесть медалей выиграли спортсмены Иркутской области на первенстве Сибири по вольной борьбе



Спортсмены Иркутской области выиграли шесть медалей на первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, которое с 26 по 28 февраля проходило в городе Белово в Кемеровской области. В соревнованиях приняли участие более 170 борцов из различных сибирских регионов.



В весовой категории до 61 кг победу одержал уроженец Осинского района Фёдор Балтуев, бронзовым призёром стал Борис Баршуев из Эхирит-Булагатского района. В весе до 125 кг победил Шота Кортиев из Осинского района. Серебряные медали завоевали Станислав Мычалкин из Иркутска (весовая категория до 65 кг), Константин Топшиноев из Боханского района (до 70 кг) и уроженец Ольхонского района Виталий Евдокимов (до 74 кг). Кроме того, Фёдор Балтуев был отмечен в номинации «Лучший борец турнира».



По результатам все спортсмены, занявшие призовые места, получили право выступить на первенстве России по вольной борьбе, которое состоится с 8 по 12 апреля в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

