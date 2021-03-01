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Известный экс-футболист выиграл Байкальский ледовый марафон

Известный экс-футболист выиграл Байкальский ледовый марафон
Общество, 
Алексей Смертин после победы на Байкале рассказал, что «счастлив»

Экс-футболист сборной России 45-летний Алексей Смертин стал победителем Байкальского ледового марафона «За сохранение чистых вод».

«Идеальные выходные: погонять мяч на сказочном Байкале, выиграть марафон», — говорится в сообщении сборной России в Instagram.



Беговой марафон по льду Байкала проводился в 17-й раз. Дистанция марафона – 42 км 195 метров. Экстремалы бежали по льду Байкала с одного берега на противоположный.

Алексей Смертин победил с результатом 3 часа 29 минут.

После финиша он записал видео, на котором видно, насколько бывший футболист устал.

- Очень уставший, но довольный, - признался Смертин. – Удалось выиграть. Я безумно счастлив, что получилось стать первым в другом виде спорта. Ощущения пока – такие гордость, благодарность всем, кто меня поддерживал, тренеру, кто готовил.



Смертин признался, что даже не в курсе, есть ли призовой фонд в соревновании. Но, если есть, Алексей обещал отдать весь выигрыш тому, кто готовил его к турниру.

- Я счастлив, - признался Смертин. – Было тяжело, но об этом чуть позже.

Алексей Смертин – бывший российский футболист, полузащитник. Выступал за сборную России, в 2004-2005 годах был её капитаном.

Играл в «Локомотиве», где в 1999 году был признан лучшим игроком России.

В 2000 году Смертин перешёл во французский «Бордо» и провёл 31 матч.

В 2003 году был продан в английский «Челси» за 3,45 млн фунтов и сразу он был отправлен в аренду в «Портсмут», где провёл довольно качественный сезон. Перед началом сезона 2004/2005 «Челси» возглавил Жозе Моуринью, который предпочёл вернуть Смертина в команду. Однако стать игроком основного состава полузащитнику не удалось, виной чему была крайне высокая конкуренция в центральной линии.

В 2006 году перешёл в московское «Динамо». После принял решение вернуться в Англию, став игроком «Фулхэма», где пробыл до августа 2008 года. В 2009 году объявил о завершении карьеры игрока.

С 2009 по 2011 год — депутат Алтайского краевого законодательного собрания. Офицер РФС по вопросам борьбы с расизмом, директор РФС по региональной политике и международным отношениям.
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