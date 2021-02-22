Водитель автобуса из Улан-Удэ видел каннибалов

















К 23 февраля администрация Улан-Удэ рассказывает о мужчинах, работающих в разных городских службах. Владимир Хромов работает в МУП «Городские маршруты» с 2000 года. Каждый день он встает в 4 утра, чтобы в 6 уже выйти в рейс. Домой возвращается только в 22-23 часов вечера.Такие условия работы Владимира Дмитриевича, по его словам, не пугают.- Работа нелёгкая, но я знаю, что на меня рассчитывают горожане. Если я не выйду или автобус придёт с опозданием, люди просто замёрзнут в ожидании, опоздают в школы, на работу. Определённым образом я сопричастен жизни многих людей, их ежедневным успехам, - считает Владимир Дмитриевич.Закалить характер и уверенно чувствовать себя на дорогах Владимиру Дмитриевичу помог многолетний опыт работы дальнобойщиком. На бензовозе он исколесил половину страны - от Дальнего Востока до Казахстана.Но самыми знаменательными годами жизни стала служба в морском флоте. На военном корабле он обошел половину земного шара, пересёк три океана и встречался с каннибалами.- Наша команда обеспечения ходила на экспедиционном океанографическом судне «Балхаш» от Петропавловска-Камчатского до Балтийского моря. Проводили исследования, посещали разные страны - Сингапур, Маврикий, Сьерра-Леоне, Шри-Ланка. На Маврикии ловили кораллы и даже акул. Когда прибыли в столицу Сьерра-Леоне - Фритаун, нас предупредили, чтобы мы были осторожны, так как среди жителей много каннибалов. Визит завершился благополучно, но, признаюсь, было страшно там находиться, - рассказал улан-удэнец.Восполнить тоску по морю Владимиру Дмитриевичу помогает рыбалка. Не проходит ни одного сезона, чтобы он не заводил свою любимую моторную лодку. Тем более что есть кому передать ценные знания и опыт - компанию дедушке составляют любимые внуки.