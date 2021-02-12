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На Байкале проведут соревнования по альпинистским восхождениям

На Байкале проведут соревнования по альпинистским восхождениям
Общество,  Фото:pixabay.com
Первый этап состоится в Иркутской области, второй – в Бурятии

В марте в Бурятии и Иркутской области пройдут командные соревнования по альпинистским восхождениям «Байкализм». Мероприятие состоится в рамках международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада.

Наглядные соревнования по восхождениям несколькими командами проведут в два этапа. 8 марта пройдёт «скальный» этап командных соревнований. Местом проведения станет 143-148 км Кругобайкальской железной дороги. С 13 по 14 марта состоятся соревнования по альпинистской технике на ледовом рельефе. Спортсмены соберутся на ледовый этап в районе ледотоков реки Кынгарга. На каждом этапе участникам предстоит пройти через три дисциплины: «скорость», «трудность» и «связки».

К участию в соревнованиях допускаются команды субъектов РФ, регионов, федераций, клубов, сборные команды, созданные на добровольной основе. Участники должны иметь квалификацию: значок «Альпинист России» или спортивный разряд по скалолазанию, или участие в «байкалистских» восхождениях. Заявки принимаются в свободной форме, сообщает пресс-служба «Зимниады».

Возрастное ограничение 0+
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