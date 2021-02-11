В исправительном учреждении готовятся к Сагаалгану
В лечебно-исправительном учреждении №5 УФСИН России по Бурятии осуждённые изготовили ледяные фигуры к празднику Белого месяца.
Теперь территорию учреждения украшают фигура Белого старца и тарелка с буузами - традиционным бурятским блюдом.
Во всех исправительных учреждениях региона готовятся к празднованию Сагаалгана, в дуганах проходят молебны, а накануне прошли обряды очищения Дугжууба, сообщает пресс-служба ведомства.
В Бурятии осуждённые изготовили изо льда буузы
Общество, Фото:
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