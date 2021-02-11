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В Бурятии осуждённые изготовили изо льда буузы

В Бурятии осуждённые изготовили изо льда буузы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В исправительном учреждении готовятся к Сагаалгану

В лечебно-исправительном учреждении №5 УФСИН России по Бурятии осуждённые изготовили ледяные фигуры к празднику Белого месяца.

Теперь территорию учреждения украшают фигура Белого старца и тарелка с буузами - традиционным бурятским блюдом.

Во всех исправительных учреждениях региона готовятся к празднованию Сагаалгана, в дуганах проходят молебны, а накануне прошли обряды очищения Дугжууба, сообщает пресс-служба ведомства.
УФСИН буддизм
 
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