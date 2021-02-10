В Улан-Удэ водители-пенсионеры не поделили парковку

- Более того, при детальном проверке полиса ОСАГО у виновного пенсионера оказался фальшивый поддельный полис. Пенсионер утверждал, что он заплатил за него реальную сумму страховому агенту, но страховой агент внёс только 200 рублей в базу Российского Союза Автостраховщиков (РСА) для оплаты данного полиса. В случае ДТП он является недействительным, а всю оставшуюся сумму присвоил себе, - пояснил автоэксперт.











Накануне, 9 февраля, около 17:00 произошло ДТП в микрорайоне Стеклозавод на парковке возле автозаправочной станции.По предварительным данным, два пенсионера-водителя не поделил парковку и произошло столкновение микроавтобуса «SsangYong Istana» и «Toyota Corolla Rumion».По словам свидетеля ДТП, никто из пенсионеров свою вину не признавал.