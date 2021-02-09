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Глава Бурятии наградил представителей науки и образования

Глава Бурятии наградил представителей науки и образования
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Он также поздравил призёра всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020»

Лауреатами госпремий в области науки и образования Бурятии стали пять педагогов республики. В понедельник, 8 февраля, награду им вручил глава региона Алексей Цыденов.

- Наука – это двигатель прогресса, она даёт человечеству развиваться, адаптироваться к меняющимся условиям. Отрадно, что учёные Бурятии вносят свой вклад в развитие. Благодарю коллег за активную жизненную позицию, за поиск и стремление. Будущее республики зависит от того, как наша наука будет двигаться, поскольку именно ваши труды имеют прикладной характер для Бурятии, - отметил Алексей Цыденов.

Государственную премию в области науки и техники в номинации «Естественные и технические науки» получил доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Лубсан-Зонды Будажапов за монографию «Биокинетический цикл азота и оборот азотных пулов».

В номинации «Гуманитарные науки» госпремия вручена доктору юридических наук, заведующему лабораторией сравнительного правоведения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона БГУ Юрию Гармаеву за монографию «Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве, средства предупреждения и нейтрализации».

В области образования за учебное пособие «Экометрия: концептуальные положения и алгоритмы решения экологических задач» государственные премии присвоены профессору кафедры «Мелиорация и охраны земель» БГСХА Анатолию Куликову, заместителю директора по научной работе и перспективным проектам Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства Маргарите Сордоновой и главному научному сотруднику Байкальского института природопользования СО РАН Баиру Гомбоеву.

Глава Бурятии также поздравил призёра всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020». Награду получила учитель русского языка и литературы Российской гимназии №59 Елена Цыдыпова. Алексей Цыденов подчеркнул, что представитель от республики впервые вошёл в пятёрку финалистов среди учителей из всех регионов России, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 


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