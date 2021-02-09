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Бурятскому атлету предложили поставить «элитный мировой рекорд»

Бурятскому атлету предложили поставить «элитный мировой рекорд»
Общество,  Фото:соцсети
«Это круче, чем Гиннесс», - отмечает Рафаэль Кулиев

На бурятского атлета вышла испанская организация мировых рекордов – их удивили необычные достижения спортсмена.

- Сегодня мне поступило супер предложение. Со мной на связь вышла испанская организация мировых рекордов, и их удивили мои достижения в различных направлениях. Особенно сила пальцев, как я поднимаю веса над головой и т.д. при помощи пальцев! – сообщил Рафаэль Кулиев на своей странице в социальной сети.

Иностранная организация предложила Кулиеву выполнить рекорд у них.

- Рекорд будет расцениваться как элитный мировой рекорд, к слову, это круче, чем Гиннесс. В мире насчитывается не более 100 людей, у кого имеется это звание. На этом инфы хватит. Что станет известно, опубликую, - отмечает спортсмен.

Как сообщал «Байкал-Daily», известный атлет из Бурятии, обладатель российских и мировых рекордов Рафаэль Кулиев прошёл кастинг в популярное шоу Первого канала «Минута славы». Отборочный тур проходил 28 ноября онлайн. На шоу наш атлет, по традиции, показывал силу пальца и в целом силу. Съёмки программы проходили в декабре в Москве. Эксклюзивное интервью можно прочитать здесь.

рекорд
 
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