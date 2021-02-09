В Иркутске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Это первый типовой многофункциональный ФОК в городе



В Иркутске состоялась торжественная церемония открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт» на улице Баумана. В ней приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель думы города Евгений Стекачев, сообщает пресс-служба администрации города.



По информации пресс-службы аппарата губернатора и правительства Иркутской области, общая стоимость объекта составила более 71 млн рублей. Деньги в равных долях были выделены из областного и местного бюджетов. По проекту открытие физкультурно-оздоровительного комплекса планировалось 1 сентября 2020 года. Однако из-за задержек подрядчика срок был перенесён.



В ФОКе «Старт» смогут заниматься около двухсот детей. На базе спортивного объекта будет работать отделение баскетбола муниципальной спортивной школы, отбор начнётся с 10 февраля. Также в планах организовать занятия для людей старшего поколения, когда это позволит эпидемиологическая обстановка. На первом этаже построенного ФОКа расположен игровой зал, на втором – зал индивидуальной силовой подготовки с тренажёрами. Комплекс оборудован для маломобильных граждан.



За зданием физкультурно-оздоровительного комплекса обустроена открытая спортивная площадка для занятий воркаутом (брусья, лавка с упорами, турники). По периметру территории проведено озеленение.



– Это первый типовой многофункциональный ФОК в Иркутске, и мы ставим перед собой задачу масштабировать этот проект на весь город. Думаю, в ближайшие годы пять-шесть подобных комплексов появится и в других районах, – заявил председатель думы города Евгений Стекачев.



- В этом году мы продолжаем работы по строительству крытого тренировочного катка с искусственным льдом в Университетском. Ведётся разработка проектно-сметной документации ФОКа в Лесном. Планируем строительство ФОКов с бассейнами в Зелёном и на Шахтёрской, ФОКа с катком – на Ленской, – добавил глава города Руслан Болотов.



Напомним, название для нового ФОКа предлагали горожане, поступило более 150 вариантов. На комиссии по городской топонимике и увековечению известных в городе Иркутске людей и событий было принято решение остановиться на варианте названия «Старт».

