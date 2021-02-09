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В Иркутске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В Иркутске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Это первый типовой многофункциональный ФОК в городе

В Иркутске состоялась торжественная церемония открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт» на улице Баумана. В ней приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель думы города Евгений Стекачев, сообщает пресс-служба администрации города.

По информации пресс-службы аппарата губернатора и правительства Иркутской области, общая стоимость объекта составила более 71 млн рублей. Деньги в равных долях были выделены из областного и местного бюджетов. По проекту открытие физкультурно-оздоровительного комплекса планировалось 1 сентября 2020 года. Однако из-за задержек подрядчика срок был перенесён.

В ФОКе «Старт» смогут заниматься около двухсот детей. На базе спортивного объекта будет работать отделение баскетбола муниципальной спортивной школы, отбор начнётся с 10 февраля. Также в планах организовать занятия для людей старшего поколения, когда это позволит эпидемиологическая обстановка. На первом этаже построенного ФОКа расположен игровой зал, на втором – зал индивидуальной силовой подготовки с тренажёрами. Комплекс оборудован для маломобильных граждан.

За зданием физкультурно-оздоровительного комплекса обустроена открытая спортивная площадка для занятий воркаутом (брусья, лавка с упорами, турники). По периметру территории проведено озеленение.

– Это первый типовой многофункциональный ФОК в Иркутске, и мы ставим перед собой задачу масштабировать этот проект на весь город. Думаю, в ближайшие годы пять-шесть подобных комплексов появится и в других районах, – заявил председатель думы города Евгений Стекачев.

- В этом году мы продолжаем работы по строительству крытого тренировочного катка с искусственным льдом в Университетском. Ведётся разработка проектно-сметной документации ФОКа в Лесном. Планируем строительство ФОКов с бассейнами в Зелёном и на Шахтёрской, ФОКа с катком – на Ленской, – добавил глава города Руслан Болотов.

Напомним, название для нового ФОКа предлагали горожане, поступило более 150 вариантов. На комиссии по городской топонимике и увековечению известных в городе Иркутске людей и событий было принято решение остановиться на варианте названия «Старт».
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