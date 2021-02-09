В Бурятии поставят новый балет «Бахчисарайский фонтан»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Премьера состоится 20 и 21 марта



Зрителю будет представлен балет «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева по мотивам одноимённой поэмы Александра Пушкина. Речь идёт о восстановлении постановки 1964 года балетмейстера Аллы Батубаевой. Авторы редакции – Баярто Дамбаев, Татьяна Муруева, Лариса Башинова, Елена Дамбаева, музыкальным руководителем выступил Валерий Волчанецкий, дирижёр – Мирас Нуржанов.



В новом спектакле изменилась концепция гарема: теперь в нём присутствуют наложницы разных национальностей – это отражено в костюмах и в хореографии. Восток и татарские легенды всегда были близки образам бурятского эпоса, а такой смелый и интересный ход еще теснее переплетает и объединяет различные народы. Ещё одной особенностью восстановленного балета является расширение партии Нурали, соратника хана Гирея. Герою уделено больше внимания, что помогает глубже раскрыть его образ.



- Балет «Бахчисарайский фонтан» очень важен для Бурятского театра оперы балета, ведь это первая большая балетная постановка, поставленная на сцене театра балетмейстером Михаилом Арсеньевым в 1943 году. Вместе с этим произведением формировалась и балетная труппа театра. Подготовка молодых артистов началась еще в довоенные годы, и несколько лет упорного труда принесли успешный результат.

«Бахчисарайский фонтан» - это зрелищный балет о трагичной любви хана Гирея к молодой польской княжне Марии. Долгие годы балет был украшением балетного репертуара театра. Уверена, что и эта постановка «Бахчисарайского фонтана» станет гордостью театра, - отметила Соелма Дагаева, министр культуры Бурятии.



Билеты на показы балета «Бахчисарайский фонтан» 20 и 21 марта уже поступили в продажу. Напомним, максимальная разрешенная заполняемость зала составляет 50%.



Возрастное ограничение: 12+

