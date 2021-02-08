Мероприятие проведут в смешанном формате
IV Байкальский международный арт-фестиваль «Vivat, талант!» состоится в Иркутске. К участию в нём приглашают исполнителей из России и других стран. Мероприятие пройдёт в смешанном формате – дистанционно и очно.
Оценивать мастерство участников будут деятели культуры и искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Владивостока и Улан-Удэ. Почётным гостем фестиваля станет заслуженная артистка России Наталья Бондарчук.
Жюри определит лучших исполнителей в хореографии, театральном творчестве, инструментальном и вокальном исполнительстве. В этом году добавлены две новые номинации: методическое творчество и творческая лаборатория. Кроме конкурсной программы, состоятся мастер-классы членов жюри и круглые столы.
К участию в арт-фестивале приглашаются профессиональные любительские творческие коллективы, отдельные исполнители, педагогические работники. Заявки в электронном виде принимаются до 20 февраля на сайте мероприятия. Сам фестиваль пройдёт с 25 по 28 февраля, сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
Возрастное ограничение 0+
Байкальский арт-фестиваль пройдёт в Иркутске
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мальчиков назвали Иваном и Михаилом
Монолитные хранилища будут обладать большим запасом прочности
Стала известна праздничная программа Сагаалгана в Иркутской области
В столице Бурятии разыграли кубок Загорска
Заявки принимаются с 10 февраля по 10 марта
Юниорки заняли второе командное место
Затраты на строительство объектов в республики теперь будут рассчитываться более достоверно
Юные спортсмены хорошо выступили на первенстве и чемпионате края
Спортсмены республики выиграли девять медалей
ЗАГС возобновил штатный режим приёма граждан
Соревнования проводились в посёлке Агинском
Около озера Хубсугул вновь зафиксированы подземные толчки
Таким образом мужчина отреагировал на замечание пристава
Необходимо сносить пустующие здания, в том числе расселенные деревянные дома, отметил мэр города
Авария произошла в минувшую пятницу