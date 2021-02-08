Байкальский арт-фестиваль пройдёт в Иркутске

Мероприятие проведут в смешанном формате



IV Байкальский международный арт-фестиваль «Vivat, талант!» состоится в Иркутске. К участию в нём приглашают исполнителей из России и других стран. Мероприятие пройдёт в смешанном формате – дистанционно и очно.



Оценивать мастерство участников будут деятели культуры и искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Владивостока и Улан-Удэ. Почётным гостем фестиваля станет заслуженная артистка России Наталья Бондарчук.



Жюри определит лучших исполнителей в хореографии, театральном творчестве, инструментальном и вокальном исполнительстве. В этом году добавлены две новые номинации: методическое творчество и творческая лаборатория. Кроме конкурсной программы, состоятся мастер-классы членов жюри и круглые столы.



К участию в арт-фестивале приглашаются профессиональные любительские творческие коллективы, отдельные исполнители, педагогические работники. Заявки в электронном виде принимаются до 20 февраля на сайте мероприятия. Сам фестиваль пройдёт с 25 по 28 февраля, сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.



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