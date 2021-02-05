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Школы Улан-Удэ защищают от собак

Школы Улан-Удэ защищают от собак
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В каждой школе назначен ответственный по предотвращению нападений собак на учеников

Комитет по образованию издал приказ, согласно которому в школах Улан-Удэ назначены ответственные по предотвращению причинения учащимся вреда безнадзорными собаками на территориях школ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Проведена ревизия школьных ограждений. Доступ на территорию учреждений посторонних лиц и безнадзорных животных контролируется.

- Составлены графики обхода территорий ответственными лицами в учреждениях, в том числе сотрудниками частных охранных предприятий в школах. В случае обнаружения бездомных животных подаются письменные заявки в комитет городского хозяйства, - сообщили в комитете.

Продолжается разъяснительная работа с родителями и учащимися о недопущении сопровождения детей домашними животными до места учёбы и обратно. Проводится разъяснительная работа с работниками учреждений, местными жителями о недопущении подкармливания собак.

Штрафы за нарушение правил выгула домашних животных для граждан составляют от 500 до 1000 руб., за отсутствие регистрации от 500 до 1000 руб. За допущение нападения домашнего животного на человека – штраф от 2 до 5 тыс. рублей при предоставлении медицинской справки.

С 8 февраля вступят в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». В частности, за нарушение правил выгула животных будет наложен административный штраф на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

За допущение нападения домашнего животного или животного из приюта на человека с причинением вреда здоровью влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

С жалобами на граждан за нарушение правил выгула домашних животных можно обратиться в управление административного контроля комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ по телефонам 37-72-52, 37-72-48 - по Советскому району, 23-05-80 - по Железнодорожному району, 23-04-10 - по Октябрьскому району.

Как сообщал «Байкал-Daily», за собачий вопрос в Улан-Удэ активно взялись после ряда нападений собак на людей, в том числе на детей. Самые тяжело пострадавшие от укусов – 20-летняя девушка и 11-летний мальчик – лечатся в Москве.

В каждом районе города открыты оперативные штабы по отлову безнадзорных собак. Власти решили зачистить улицы об бездомных животных.




школы собаки
 
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