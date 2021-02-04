Малышка Вера стала четвёртым ребёнком в семье
В Забайкальском крае работники Балейского отдела ЗАГС зарегистрировали рождение девочки, которую родители назвали Вера. До рождения малышки в этой семье уже были дочери с именами Надежда и Любовь.
Девочка стала четвёртым ребёнком в семье – первенцем у пары родился сын, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
Напомним, что имена Вера, Надежда и Любовь не вошли в прошлом году в десятку популярных имён края. Чаще всего в 2020 году новорожденным девочкам региона давали имена София, Дарья, Анастасия, Виктория, Ева, Анна, Милана, Полина, Екатерина и Мария. Всё меньше называют девочек именами Вера, Надежда, Любовь и в Иркутской области. За 6 месяцев 2020 года с именем Любовь на свет появились 13 девочек, а с именем Вера и Надежда – 31 и 30 девочек соответственно.
В забайкальской семье дочерей назвали Вера, Надежда и Любовь
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