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В Бурятии блогеру Баирову не удалось обжаловать решение об аресте

В Бурятии блогеру Баирову не удалось обжаловать решение об аресте
Общество, 
Дмитрий Баиров проведёт в изоляторе назначенные 25 суток

Бывший таксист, ныне блогер Дмитрий Баиров подал апелляционную жалобу на решение Советского суда Улан-Удэ о своём аресте.

Как сообщал «Байкал-Daily», Дмитрия Баирова отправили в изолятор 25 суток. Такое судебное решение было вынесено 28 января. Он получил наказание за участие в несанкционированной акции 23 января в поддержку Алексея Навального. У скандального блогера это уже не первое подобное нарушение.

Также сообщалось, что Баиров объявил «сухую» голодовку, то есть отказался и пищи, и от воды.

Впрочем, сейчас точно неизвестно, продолжает ли задержанный свою протестную акцию. 31 января на YouTube-канале «Республика Бурятия» появилось обращение Дмитрия Баирова. Он рассказал, что находится в ИВС, и не упомянул о голодовке.

- Решением Верховного суда Бурятии от 1 февраля постановление Советского районного суда Улан-Удэ оставлено без изменения, а жалоба Дмитрия Баирова и его защитника - без удовлетворения, - сообщили сегодня в Верховном суде республики.

Недавно в Советском районном суде Улан-Удэ рассказали, почему решение 25-дневном аресте Баирова было вынесено в отсутствие самого блогера и его защитника.
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