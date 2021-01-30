«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с выставки
В Улан-Удэ с 29 января открылась выставка картин народного художника Бурятии Бальжинимы Доржиева. Авторская выставка «Тёплый свет Белого месяца» в Художественном музее имени Сампилова приурочена к празднованию Сагаалгана.
На ней представлено более 50 ярких и красочных полотен, а также декоративно-прикладные работы автора. Этнические мотивы, природа и животные Бурятии погрузят зрителя в праздничный мир Сагаалгана.
- Неутомимый и вечно молодой душой Бальжинима Доржиев непрерывно сосредоточен на творчестве. «То, что ты художник, надо подтверждать каждый день, - убеждён мастер. – Этот олимпийский настрой входит в кровь, и я этим уже живу, для меня это нормальное состояние. Во Вселенной постоянно что-то происходит. И художник должен это ощущать». И свои слова Бальжинима Доржиев подтверждает делом: за период самоизоляции он написал новые полотна и готов представить их своим зрителям, - сообщала ранее пресс-служба Национального музея республики.
Директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева отметила, что на выставке представлены работы из запасников художника, которые ранее не были известны широкому кругу зрителей.
Справка:
Бальжинима Доржиев родился в 1950 году в селе Улан-Булаг Агинского Бурятского автономного округа. Окончил Иркутское художественное училище и Ленинградскую академию художеств имени И.Е. Репина, мастерскую Евсея Моисеенко. С 1991 по 2013 годы являлся главным художником Бурятского государственного академического театра драмы имени Намсараева. С 1981 года является активным участником групповых республиканских, зональных, всесоюзных, российских, зарубежных, а также организовал несколько персональных выставок.
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В Улан-Удэ открылась выставка художника Бальжинимы Доржиева. Фоторепортаж
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